Куда поехать на Закарпатье: популярные туристические места, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Закарпатская область — настоящий кладезь культурных и архитектурных сокровищ. Если ты планируешь отпуск по интересным и необычным местам, приглядись к этому региону.

Куда поехать на Закарпатье и что интересного там посмотреть — читай в материале.

Куда поехать на Закарпатье: водопад Шипот

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Yuliia Chebarova (@yulya_v_lisi)

Сейчас также смотрят

Шипот — это большой водопад в самом сердце Карпат. Он находится у подножия горы Гимба. Струи воды падают каскадами высотой в 14 метров.

Они разбиваются о камни и красиво, глубоко сверкают в лучах солнца.

Он очень популярен среди туристов, ведь и зимой, и летом, там всегда красиво и уютно.

Интересные места на Закарпатье: церковь в селе Пилипец

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Travel_to_Ukraine ???????? (@travel_to_ukraine_)

Старинная деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы выполнена в барочном стиле и находится в высокогорном селе Пилипец, на берегу реки Репинка. Ее возвели примерно с 1759 по 1762 гг. Особенность церкви в том, что она построена без единого гвоздя. Храм довольно небольшой, но декорирован оригинальными орнаментами и изящной резьбой.

Закарпатье: куда поехать — Озеро Синевир

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Туроператор Відвідай | Файні тури Україною (@vidviday)

В Национальном природном парке есть озеро Синевир. Оно спряталось в густых хвойных лесах Карпат, и поражает туристов своими кристально чистыми и глубокими водами. Это самое большое горное озеро в Украине. К тому же, именно здесь можно насладиться великолепными живописными пейзажами вокруг.

Музей народной архитектуры и быта

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Уляна Явна (@anything_traditionalua)

В ужгородском музее можно быстро почувствовать атмосферу региона. Особенно — гуляя по музею на склонах Замковой горы, где можно прикоснуться красоте народной архитектурі. Там же есть большое количество произведений искусства этого края.

Село Иза, Хустский район: живописное закарпатское село

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gabi Homoki (@gabihomoki)

Это живописное село в Закарпатской области славиться своими народными мастерами. Ведь они делают необычные плетеные изделия, которые славятся на всю Украину. Также именно здесь есть оленья ферма, на которой живет несколько сотен оленей.

Замок в Мукачево

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Olga Dvoryanskaya (@olga_dvoryanskaya)

В Мукачево есть один из самых древних замков, который так и называется — Мукачевский замок. Это старая крепость, которая стоит на горе вулканического происхождения высотой 68 метров и никогда не была взята штурмом.

Чинадиевский замок

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Dmytro Bartosh (@bartoshd)

Эту достопримечательность когда-то называли Замком любви Сент-Миклош. В стенах здания в 1682-м году могущественная княгиня Илона Зрини тайно встречалась здесь с легендарным героем венгерских повстанцев — графом Имре Текели. Сейчас его арендует художник Иосиф Бартош, который самостоятельно проводит здесь экскурсии.

Закарпатская Голубая лагуна

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 4 Seasons (@4_seasons_tur)

Если ты уже настроился(-лась) на поездку в Закарпатье, обязательно поезжай на реку Люта. Она спадает между двух скал и образует голубую лагуну, которая расположена на высоте около 350 метров над уровнем моря и завораживает с первого взгляда.

Ранее мы рассказывали, как компактно сложить чемодан.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!