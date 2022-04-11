Как правильно и компактно сложить вещи в чемодан — советы не только на случай войны

Многие украинцы вынужденно покидают родные дома, становятся либо внутренними переселенцами, либо вообще выезжают в другие страны. При планировании такого отъезда каждый сталкивается с проблемой: как упаковать кучу вещей в один чемодан?
Есть несколько простых правил, как правильно и компактно складывать вещи, чтобы можно было взять их побольше.
Главное правило: брать вещи, которые точно пригодятся на новом месте жительства.
При помощи списка ты точно не забудешь ничего важного, а сам процесс сборов пройдет спокойно и отлажено.
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Если правильно сложить одежду и обувь, используя каждую свободную щель, можно качественно сэкономить место в чемодане.
Одежду нужно сложить пополам, а затем свернуть ее в валики, помещая в чемодан горизонтально. Для дополнительной фиксации валики можно закрепить канцелярскими резинками.
Кстати, в обувь тоже можно положить какие-то вещи: емкости с косметическими средствами или другие маленькие предметы.
Обычно в чемодан все равно что-нибудь не поместится. Воспользуйся вакуумными пакетами или обычными полиэтиленовыми.
Кстати, в косметических магазинах продаются специальные наборы емкостей для путешествий, в которые ты сможешь перелить шампунь, гель для душа или захватить немного крема для лица на первое время.
Провода и кабели для зарядки удобно разместить в одном органайзере (его можно сделать даже самому) и также свернуть в трубочку, чтобы они не терялись и не портились в чемодане.
Маленькие ремни спрячь в обувь, большие обверни вокруг “валика” из джинсов или других брюк.
А украшения сложи в маленькие коробки. Для этого можно использовать даже чехол от очков или пустую мыльницу.
Что делать, если ты в блокаде и какие вещи нужно иметь при себе — читай в материале.