Как правильно и компактно сложить вещи в чемодан — советы не только на случай войны

Многие украинцы вынужденно покидают родные дома, становятся либо внутренними переселенцами, либо вообще выезжают в другие страны. При планировании такого отъезда каждый сталкивается с проблемой: как упаковать кучу вещей в один чемодан?

Есть несколько простых правил, как правильно и компактно складывать вещи, чтобы можно было взять их побольше.

Главное правило: брать вещи, которые точно пригодятся на новом месте жительства.

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Как упаковать вещи в чемодан правильно и компактно?

Список

Если решение о твоем переезде спланировано хотя бы за сутки, а не импульсивно принято за секунды — составь список вещей, без которых не обойдешься. Кстати, ранее мы уже рассказывали, что брать с собой во время эвакуации , а что — нет.

При помощи списка ты точно не забудешь ничего важного, а сам процесс сборов пройдет спокойно и отлажено.

Как правильно складывать вещи в чемодан

Если правильно сложить одежду и обувь, используя каждую свободную щель, можно качественно сэкономить место в чемодане.

Лучшим методом сложить вещи является скручивание их в трубочку. Так ты заполнишь каждую щель в чемодане, к тому же они не помнутся.

Одежду нужно сложить пополам, а затем свернуть ее в валики, помещая в чемодан горизонтально. Для дополнительной фиксации валики можно закрепить канцелярскими резинками.

Вспоминаем тетрис

Тяжелые и объемные вещи лучше класть на дно чемодана. Щели можно заполнить валиками компактной одежды: футболка, нижнее белье. Одежду укладывать в соответствии с пространством: вспоминай игру в тетрис.

Кстати, в обувь тоже можно положить какие-то вещи: емкости с косметическими средствами или другие маленькие предметы.

Вакуумные пакеты

Обычно в чемодан все равно что-нибудь не поместится. Воспользуйся вакуумными пакетами или обычными полиэтиленовыми.

В них можно положить одежду и с помощью пылесоса выкачать воздух, таким образом сделав пакет более компактным.



Избегай больших упаковок

Если среди твоих косметических средств есть большие емкости, лучше перелить их в меньшие и дополнительно упаковать в вакуумные пакеты во избежание протекания средства.

Кстати, в косметических магазинах продаются специальные наборы емкостей для путешествий, в которые ты сможешь перелить шампунь, гель для душа или захватить немного крема для лица на первое время.

Как упаковать всякую мелочь

Провода и кабели для зарядки удобно разместить в одном органайзере (его можно сделать даже самому) и также свернуть в трубочку, чтобы они не терялись и не портились в чемодане.

Маленькие ремни спрячь в обувь, большие обверни вокруг “валика” из джинсов или других брюк.

А украшения сложи в маленькие коробки. Для этого можно использовать даже чехол от очков или пустую мыльницу.

Что делать, если ты в блокаде и какие вещи нужно иметь при себе — читай в материале.