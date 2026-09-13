Живут дольше других: в чем секрет долголетия на Сардинии

В мире есть ряд регионов, где люди живут обычно дольше, чем в среднем по планете. Эти территории называют “голубыми зонами” и одной из таких зон является итальянский остров в Средиземном море — Сардиния.

Сардинию определили как “голубую зону” в 1999 году после того, как здесь была обнаружена чрезвычайно высокая концентрация долгожителей. В чем секрет долголетия на Сардинии рассказывает издание Daily Mail.

В чем секрет долголетия на Сардинии

Секрет долголетия на Сардинии состоит в ряде факторов, в частности, более спокойном образе жизни и отсутствии стресса, рассказывает местный житель журналистке издания.

Конкретная “голубая зона” на острове расположена в центральной провинции Нуоро. Раньше туда было очень трудно добраться из-за плохих дорог, поэтому местные жители полагались только на свою общину и самостоятельное выращивание овощей и фруктов, в частности винограда.

Поэтому вино было обычной частью их жизни. По мнению местных, полифенолы из винограда способствуют укреплению здоровья.

Отмечается, что еда Сардинии заслуживает особого внимания. Так, гости острова могут почти в любом из ресторанов курорта попробовать блюда, являющиеся частью привычного питания жителей этой “голубой зоны”.

— Это может быть фарро, древняя зерновая культура, подаваемая с кабачками, помидорами и каперсами. Или жареные креветки, политые оливковым маслом экстра-класса и перцем чили. Наряду со всем этим, конечно, бокал вина (или три) чрезвычайно важен, — говорится в публикации.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что такое голубые зоны и как следует питаться, чтобы прожить как можно дольше.

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