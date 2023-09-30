Диета голубых зон: что это такое, её польза и влияет ли такое питание на долголетие

Здоровье и долголетие — самые желанные вещи в жизни всех людей. Однако повлиять на время могут не все: для этого нужны такие инструменты, как здоровый образ жизни, экология, минимальное количество стресса.

Однако на долголетие влияет также и питание. К таким размышлениям подталкивает новый сериал от Netflix Жизнь до 100 лет: Тайны голубых зон, где исследователь Дэн Бюттнер отправился в пять общин долгожителей.

Что такое голубые зоны и как следует питаться, чтобы прожить как можно дольше, рассказало издание Heatline.

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Что такое голубые зоны

Определение голубых зон появилось в 2004 году после публикации карты со средней продолжительностью жизни на Земле. Зоны, где продолжительность жизни была самой длинной, на карте обозначили голубым цветом.

Так и получилось: голубые зоны — это географическая территория, где люди живут дольше, чем на других территориях.

Кроме Сардинии, которую относят к голубым зонам, такими считают полуостров Никоя Коста-Рики, остров Икария в Греции, остров Окинава в Японии и Лома-Линда в Калифорнии, США.

Вместе с тем, исследователи и ученые до сих пор не знают, почему именно эти места подпадают под понятие голубых зон.

Как нужно питаться, чтобы долго жить

Люди, живущие в так называемых голубых зонах, не соблюдают диеты. Диетолог Джордан Гилл объясняет: там люди акцентируют не на запретах, а на балансе и умеренности.

Так что же надо есть, чтобы жить долго?

Введи в свой рацион продукты растительного происхождения — фрукты, овощи, зерновые и бобовые; и полезные жиры — оливковое масло, орехи, семена). Тофу — как и орехи и семена, являются источником белков. Употребляй нежирное мясо. Не забывай о физической активности, отказе от вредных привычек.

Употребление алкоголя среди жителей голубых зон умеренное, однако больше внимания они уделяют принципу питания.

Есть нужно до тех пор, пока не насытишься на 80%.

И хотя такое питание не решит всех проблем и не будет гарантировать долгих лет жизни, однако средиземноморская диета действительно полезна.

— Она имеет широкий спектр преимуществ для здоровья, включая улучшение работы сердечно-сосудистой системы, уровня кровяного давления, метаболического синдрома, — объясняет врач и директор отдела медицины ожирения в Cedars-Sinai Аманда Веласкес.

Ведь здоровье нашего организма — это следствие правильного и полезного питания. О влиянии разных диет на наш кишечник, мы писали раньше.

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