Диета голубых зон: что это такое, её польза и влияет ли такое питание на долголетие

Здоровье и долголетие — самые желанные вещи в жизни всех людей. Однако повлиять на время могут не все: для этого нужны такие инструменты, как здоровый образ жизни, экология, минимальное количество стресса.
Однако на долголетие влияет также и питание. К таким размышлениям подталкивает новый сериал от Netflix Жизнь до 100 лет: Тайны голубых зон, где исследователь Дэн Бюттнер отправился в пять общин долгожителей.
Что такое голубые зоны и как следует питаться, чтобы прожить как можно дольше, рассказало издание Heatline.
Определение голубых зон появилось в 2004 году после публикации карты со средней продолжительностью жизни на Земле. Зоны, где продолжительность жизни была самой длинной, на карте обозначили голубым цветом.
Так и получилось: голубые зоны — это географическая территория, где люди живут дольше, чем на других территориях.
Так и получилось: голубые зоны — это географическая территория, где люди живут дольше, чем на других территориях.
Кроме Сардинии, которую относят к голубым зонам, такими считают полуостров Никоя Коста-Рики, остров Икария в Греции, остров Окинава в Японии и Лома-Линда в Калифорнии, США.
Вместе с тем, исследователи и ученые до сих пор не знают, почему именно эти места подпадают под понятие голубых зон.
Люди, живущие в так называемых голубых зонах, не соблюдают диеты. Диетолог Джордан Гилл объясняет: там люди акцентируют не на запретах, а на балансе и умеренности.
Так что же надо есть, чтобы жить долго?
Употребление алкоголя среди жителей голубых зон умеренное, однако больше внимания они уделяют принципу питания.
Есть нужно до тех пор, пока не насытишься на 80%.
Есть нужно до тех пор, пока не насытишься на 80%.
Unsplash
И хотя такое питание не решит всех проблем и не будет гарантировать долгих лет жизни, однако средиземноморская диета действительно полезна.
— Она имеет широкий спектр преимуществ для здоровья, включая улучшение работы сердечно-сосудистой системы, уровня кровяного давления, метаболического синдрома, — объясняет врач и директор отдела медицины ожирения в Cedars-Sinai Аманда Веласкес.
Ведь здоровье нашего организма — это следствие правильного и полезного питания. О влиянии разных диет на наш кишечник, мы писали раньше.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.