Как диеты влияют на здоровье кишечника и о чем следует помнить, устанавливая ограничения — советы нутрициолога

Последние годы в мире стали популярны разнообразные диеты. Сейчас их можно можество и с любыми продуктами. Но стоит не забывать беспокоиться о том, как эти диеты влияют на состояние нашего организма, в частности, кишечника.

Подробнее об этом рассказала сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт Анастасия Голобородько.

Как диеты влияют на кишечник

— Напомню, что здоровая флора здорового человека — очень разнообразна и без воспалений и патогенов, — рассказывает нутрициолог.

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И добавляет: микробиота кишечника — это экосистема с триллионами бактерий, которая постоянно меняется и формируется.

Эффекты модных диет на регулирование кишечной микробиоты пока еще плохо исследованы. И как следствие, это может привести к изменениям видового баланса, а также защитного барьера иммунного ответа организма.

Голобородько советует изучить влияние диеты на состав кишечной микробиоты. Речь о таких диетах, как:

веганская и вегетарианская,

безглютеновая,

кетогенная,

FODMAP,

западного рациона,

традиционная средиземноморская.

О чем стоит помнить при выборе диеты

Питание играет важную роль в формировании кишечной микробиоты.

Большое потребление животных белков, насыщенных жиров, сахара и соли способствует развитию вредных бактерий в ущерб полезным, что приводит к ухудшению здоровья кишечника и иммунного ответа.

Цельные сложные углеводы и растительные белки способствуют увеличению численности полезных для нашего организма бактерий.

Омега-3, полифенолы и различные микроэлементы поддерживают здоровье и регулирование кишечной микробиоты.

Нутрициолог отмечает, что переработанная пища, жареная, беленая мука, сахар, большое количество очищенных жиров, соль, красители и консерванты, фаст-фуд — снижают разнообразие кишечной микробиоты по типам и видам, что приводит к дисбактериозу, изменению барьерных функций и проницаемости, а также неправильной активации иммунных клеток.

Это является причиной высокой частоты хронических заболеваний.

Элиминационные диеты и протоколы, такие как low-FODMAP и безглютеновая диета могут улучшить симптомы синдрома раздраженного кишечника и воспалительных болезней кишечника, таких как болезнь Крона у некоторых пациентов. Но долговременные эффекты на микробиоту пока еще неясны.

Также Анастасия Голобородько рассказывает, что условная средиземноморская диета (которая охватывает пескетарианство и нечастое потребление мяса, а также большое количество овощей, оливкового масла и оливок, ограниченное употребление зерновых и молока, перерывы между приемами пищи, воду как основной напиток и 12-часовой ночной промежуток без еды) продолжает быть золотым стандартом для идеального регулирования разнообразия и стабильности микробиоты кишечника.

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