Як дієти впливають на здоров’я кишківника та що слід пам’ятати, встановлюючи обмеження — поради нутриціологині

Останні роки у світі стали популярними різноманітні дієти. Нині їх можна знайти дуже багато та з будь-якими продуктами. Та варто не забувати турбуватися про те, як ці дієти впливають на стан нашого організму, зокрема, кишківника.

Детальніше про це розповіла сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевтка Анастасія Голобородько.

Як дієти впливають на кишківник

— Нагадаю, що здорова флора здорової людини дуже різноманітна і без запалень та патогенів, — розповідає нутриціологиня.

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Та додає: мікробіота кишківника — це екосистема із трильйонами бактерій, що постійно змінюється та формується.

Ефекти модних дієт на регулювання кишкової мікробіоти поки ще погано досліджені. Та як наслідок, це може призвести до змін видового балансу, а також захисного бар’єра імунної відповіді організму.

Голобородько радить вивчити вплив дієти на склад кишкової мікробіоти. Мова про такі дієти:

веганську та вегетаріанську,

безглютенову,

кетогенну,

FODMAP,

західного раціону,

традиційну середземноморську дієту.

Про що варто пам’ятати, обираючи дієту

Харчування відіграє важливу роль у формуванні кишкової мікробіоти.

Велике споживання тваринних білків, насичених жирів, цукру і солі сприяє розвитку шкідливих бактерій на шкоду корисним, що спричиняє погіршення здоров’я кишківника та імунної відповіді.

Цілісні складні вуглеводи та рослинні білки сприяють збільшенню чисельності корисних для нашого організму бактерій.

Омега-3, поліфеноли та різні мікроелементи підтримують здоров’я та регулювання кишкової мікробіоти.

Нутриціологиня наголошує, що перероблена їжа, жарена, білена мука, цукор, велика кількість очищених жирів, сіль, барвники та консерванти, фаст-фуд — знижують різноманітність кишкової мікробіоти по типах і видах, що призводить до дисбактеріозу, зміни бар’єрних функцій та проникності, а також неправильної активації імунних клітин.

Це є причиною найвищої частоти хронічних захворювань.

Елімінаційні дієти та протоколи, такі як low-FODMAP та безглютенова дієта можуть поліпшити симптоми синдрому подразненого кишківника і запальних хвороб кишківника, таких як хвороба Крона у деяких пацієнтів. Але довготривалі ефекти на мікробіоту поки ще неясні.

Також Анастасія Голобородько розповідає, що умовна середземноморська дієта (яка охоплює пескетаріанство і нечасте споживання м’яса, а також велику кількість овочів, оливкової олії та оливок, обмежене вживання зернових і молока, перерви між прийманнями їжі, воду як основний напій і 12-годинний нічний проміжок без їжі) продовжує бути золотим стандартом для ідеального регулювання різноманітності та стабільності мікробіоти кишківника.

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