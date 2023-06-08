Здоров'я та краса

Нестача розвиває депресію та апатію? Чому йод необхідний нашому організму та яке його дозування

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 08 Червня 2023, 12:00
Нестача йоду: чим загрожує, дозування йоду дорослим та дітям
Фото: Unsplash

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