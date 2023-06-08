Нестача розвиває депресію та апатію? Чому йод необхідний нашому організму та яке його дозування

Йод — ключовий мікроелемент у нашому організмі. Він бере участь у безлічі процесів, тому його нестача може викликати проблеми зі здоровям. Читай у нашому матеріалі, чим загрожує нестача та яке дозування йоду для дорослих та дітей.

Нестача йоду: чим загрожує

Платформа Бережи себе обговорила з ендокринологинею Діною Криловою проблему нестачі йоду, а також про необхідне дозування речовини для дорослих та дітей. Йод бере участь у синтезі гормонів щитоподібної залози.

Йод відповідає за два гормони — метаболізму і росту й розвитку. У разі нестачі йоду в організмі починає розвиватися гіпотиреоз. Це проблема, коли щитоподібна залоза виробляє недостатньо гормонів. Унаслідок цього в дітей може сповільнитися розумовий та фізичний розвиток.

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А для дорослих нестача йоду загрожує зниженням ефективності роботи мозку, розвитком апатії, депресії чи інших психічних порушень.

Щоб визначити, чи вистачає твоєму організму йоду, можна зробити спеціальний аналіз — йодурія. Але населення України входить до списку країн з недостатнім споживанням цієї речовини.

Вживати потрібно, зокрема, продукти, багаті на йод — йодована сіль, морські водорості, риба. До речі, раніше ми розповідали, чим корисна морська капуста.

Норма йодованої солі — не більше чайної ложки на добу.

Дозування йоду для дітей та дорослих

Щоденна доза йоду для дітей та дорослих така:

Діти від 1 до 8 років — 90 мкг.

Від 9 до 13 років — 120 мкг.

Від 14 років та дорослі — 150 мкг.

Жінки, які планують вагітність чи на грудному вигодовуванні — 220-290 мкг.

Передозування йоду загрожує зобом та гіпотиреозом чи гіпертиреозом. Безпечна доза на добу до 1 мг. Вживати більше — не можна, особливо якщо в тебе є схильність до аутоімунних захворювань щитоподібної залози.

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