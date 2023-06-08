Нехватка развивает депрессию и апатию? Почему йод необходим нашему организму и какая его дозировка

Йод — ключевой микроэлемент в нашем организме. Он участвует во множестве процессов, поэтому его нехватка может вызвать проблемы со здоровьем. Читай в нашем материале, чем грозит нехватка и какая дозировка йода для взрослыхи детей.
Платформа Бережи себе обсудила с эндокринологом Диной Крыловой проблему нехватки йода, а также необходимую дозировку вещества для взрослых и детей.
Йод принимает участие в синтезе гормонов щитовидной железы и отвечает за два гормона — метаболизма и роста и развития. При недостатке йода в организме начинает развиваться гипотиреоз. Это проблема, когда щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов. В результате у детей может замедлиться умственное и физическое развитие.
А для взрослых нехватка йода чревата снижением эффективности работы мозга, развитием апатии, депрессии или других психических нарушений.
Чтобы определить, хватает ли твоему организму йода, можно сделать специальный анализ — йодурия. Но население Украины входит в список стран с недостаточным потреблением этого вещества.
Употреблять нужно, в частности, продукты, богатые йодом — йодированная соль, морские водоросли, рыба. Кстати, раньше мы рассказывали, чем полезна морская капуста.
Норма йодированной соли — не больше чайной ложки в сутки.
Ежедневная доза йода для детей и взрослых такова:
Передозировка йода чревата зобом и гипотиреозом или гипертиреозом. Безопасная доза в сутки — до 1 мг. Употреблять больше нельзя, особенно если у тебя есть склонность к аутоиммунным заболеваниям щитовидной железы.
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