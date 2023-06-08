Нехватка развивает депрессию и апатию? Почему йод необходим нашему организму и какая его дозировка

Йод — ключевой микроэлемент в нашем организме. Он участвует во множестве процессов, поэтому его нехватка может вызвать проблемы со здоровьем. Читай в нашем материале, чем грозит нехватка и какая дозировка йода для взрослыхи детей.

Нехватка йода: чем грозит

Платформа Бережи себе обсудила с эндокринологом Диной Крыловой проблему нехватки йода, а также необходимую дозировку вещества для взрослых и детей.

Йод принимает участие в синтезе гормонов щитовидной железы и отвечает за два гормона — метаболизма и роста и развития. При недостатке йода в организме начинает развиваться гипотиреоз. Это проблема, когда щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов. В результате у детей может замедлиться умственное и физическое развитие.

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А для взрослых нехватка йода чревата снижением эффективности работы мозга, развитием апатии, депрессии или других психических нарушений.

Чтобы определить, хватает ли твоему организму йода, можно сделать специальный анализ — йодурия. Но население Украины входит в список стран с недостаточным потреблением этого вещества.

Употреблять нужно, в частности, продукты, богатые йодом — йодированная соль, морские водоросли, рыба. Кстати, раньше мы рассказывали, чем полезна морская капуста.

Норма йодированной соли — не больше чайной ложки в сутки.

Дозировка йода для детей и взрослых

Ежедневная доза йода для детей и взрослых такова:

Дети от 1 до 8 лет — 90 мкг.

От 9 до 13 лет — 120 мкг.

От 14 лет и взрослые — 150 мкг.

Женщины, планирующие беременность или на грудном вскармливании — 220-290 мкг.

Передозировка йода чревата зобом и гипотиреозом или гипертиреозом. Безопасная доза в сутки — до 1 мг. Употреблять больше нельзя, особенно если у тебя есть склонность к аутоиммунным заболеваниям щитовидной железы.

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