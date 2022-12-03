Чтобы лучше думалось и легче прошли холода: кому и сколько стоит принимать витамин D

Витамин D является важной составляющей хорошего самочувствия и помогает человеку адаптироваться в межсезонье и зимний период. Медики советуют принимать витамин D дополнительно с октября по апрель.
Кому нужно принимать витамин D, сколько и для чего — рассказали на платформе Бережи себе.
Дефицит витамина связан с рядом патологий и расстройств, таких как сахарный диабет второго типа, деменция и аутоиммунные болезни. Недостаток этого витамина провоцирует рахит у детей и остеомаляцию у взрослых.
Согласно британским исследованиям, профилактическая ежедневная доза в 400 МЕ витамина D не помешает всем здоровым взрослым и детям от пяти лет в период с октября по апрель. Такую же дозу рекомендуют принимать младенцам на грудном вскармливании в течение всего года.
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Для людей, находящихся в группе риска, врач может назначить терапевтическую дозу. Потенциально, к такой категории людей относят:
Взрослые и здоровые люди, не имеющие расстройств усвоения питательных веществ и не относящиеся к группе риска, могут без предварительных анализов принимать витамин D в дозировках 400-1000 МЕ в сутки с октября по апрель. В таких же дозировках советуют принимать витамин и детям в возрасте до пяти лет.
Младенцы на грудном вскармливании или те, кто в сутки пьет менее литра обогащенной витамином D смеси, должны также принимать профилактическую дозу в 400 МЕ в течение целого года.
Младенцы на грудном вскармливании или те, кто в сутки пьет менее литра обогащенной витамином D смеси, должны также принимать профилактическую дозу в 400 МЕ в течение целого года.
Детям старше года можно не принимать профилактическую дозу витамина D постоянно, если они не находятся в группе риска.
Редакция Вікна-новини отмечает: перед началом приема лекарств следует посоветоваться с семейным врачом. Информация носит только рекомендательный характер.
Редакция Вікна-новини отмечает: перед началом приема лекарств следует посоветоваться с семейным врачом. Информация носит только рекомендательный характер.
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