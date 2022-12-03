Чтобы лучше думалось и легче прошли холода: кому и сколько стоит принимать витамин D

Витамин D является важной составляющей хорошего самочувствия и помогает человеку адаптироваться в межсезонье и зимний период. Медики советуют принимать витамин D дополнительно с октября по апрель.

Кому нужно принимать витамин D, сколько и для чего — рассказали на платформе Бережи себе.

Когда возникает дефицит витамина D?

Дефицит витамина связан с рядом патологий и расстройств, таких как сахарный диабет второго типа, деменция и аутоиммунные болезни. Недостаток этого витамина провоцирует рахит у детей и остеомаляцию у взрослых.

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Согласно британским исследованиям, профилактическая ежедневная доза в 400 МЕ витамина D не помешает всем здоровым взрослым и детям от пяти лет в период с октября по апрель. Такую же дозу рекомендуют принимать младенцам на грудном вскармливании в течение всего года.

Кто может быть в группе риска

Для людей, находящихся в группе риска, врач может назначить терапевтическую дозу. Потенциально, к такой ​​категории людей относят:

веганов;

людей, которые долго находились в помещении (люди старшего возраста, заключенные, люди, вынужденные быть постоянно в укрытии из-за войны и т.п.);

тех, кто имеет хронические заболевания печени и почек;

тех, кто принимает определенные лекарства;

людей 65+ и детей;

тех, кто имеет ожирение;

людей с сильно пигментированной кожей;

тех, кто носит закрытую одежду весь год.

Сколько нужно принимать витамин D

Взрослые и здоровые люди, не имеющие расстройств усвоения питательных веществ и не относящиеся к группе риска, могут без предварительных анализов принимать витамин D в дозировках 400-1000 МЕ в сутки с октября по апрель. В таких же дозировках советуют принимать витамин и детям в возрасте до пяти лет.

Младенцы на грудном вскармливании или те, кто в сутки пьет менее литра обогащенной витамином D смеси, должны также принимать профилактическую дозу в 400 МЕ в течение целого года.

Детям старше года можно не принимать профилактическую дозу витамина D постоянно, если они не находятся в группе риска.

Редакция Вікна-новини отмечает: перед началом приема лекарств следует посоветоваться с семейным врачом. Информация носит только рекомендательный характер.

Взрослым также следует помнить о своем иммунитете во время холодов и морозов. Какие витамины следует пить, что есть, а чего избегать — мы объясняли в другом материале.

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