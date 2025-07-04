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Солнце уходит за годы: ученые назвали шокирующую причину старения

Юлия Хоменко, редактор сайта 04 июля 2025, 15:00
Солнце уходит за годы: ученые назвали шокирующую причину старения
Фото Unsplash

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