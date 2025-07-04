Солнце уходит за годы: ученые назвали шокирующую причину старения

Учёные выяснили, что продолжительная жара может заставить организм человека стареть быстрее. Речь идёт не просто об усталости или плохом самочувствии в жаркие дни — под воздействием высоких температур меняется работа клеток, и человек начинает биологически стареть раньше, чем должен. Особенно это касается пожилых людей и тех, кто живёт в регионах, где жара длится месяцами.

Эти выводы были сделаны в рамках исследования под названием “Внешняя жара и ускоренное эпигенетическое старение среди пожилых людей в США”, которое было опубликовано в журнале Science Advances.

Что означает биологическое старение

Это показатель того, как функционирует организм на клеточном уровне. Если он выше хронологического возраста, увеличивается риск болезней и смертности. Экстремальная жара, как выяснили исследователи, может усиливать этот процесс.

Исследование охватило более 3600 американцев в возрасте от 56 лет. Участники проживали в разных регионах США — от прохладных до жарких. Образцы их крови анализировали в течение шести лет, измеряя эпигенетические изменения — особенности выключения или включения генов через метилирование ДНК.

Результат исследования шокировал, поскольку оказалось, что жители жарких регионов биологически старели быстрее.

Старость из-за жары: что известно

Особенно заметным был эффект в городах, где температура превышала 32°C более чем полгода. Например, жители Финикса, Аризона, испытали до 14 месяцев дополнительного биологического старения по сравнению с людьми из регионов с менее чем 10 жаркими днями в году.

Профессор Дженнифер Айлишер объясняет, что это связано с тем, что организм пожилых людей не может быстро охлаждать своё тело.

— Пожилые люди потеют меньше. Их организм теряет способность эффективно охлаждаться. Именно поэтому сочетание высокой температуры и влажности особенно опасно, — отметила эксперт.

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Выводы учёных могут повлиять и на городское планирование. Архитекторы и политики должны учитывать изменения климата при создании инфраструктуры: больше тени, зелёных насаждений, прохладных остановок, безопасных тротуаров.

Всё это — необходимость, а не роскошь в условиях глобального потепления и старения населения.

— Если везде становится теплее, то население стареет. Поэтому нам нужно позаботиться о стратегии смягчения таких последствий, — сказала профессор.

Наука говорит, что если жара прогрессирует, мы должны адаптировать пространство вокруг себя. Ведь климат влияет не только на настроение — он буквально меняет нашу ДНК.

Задумывались ли вы, когда именно наш организм начинает стареть на молекулярном уровне и что влияет на этот процесс? Ранее Вікна писали об этом.

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