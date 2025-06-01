Не сопротивляйся времени: каковы основные признаки здорового старения

Сейчас все больше людей задумываются не только над тем, сколько лет они проживут, но и какими эти годы будут.

Поэтому издание Real Simple обратилось к экспертам по долголетию, которые рассказали о малозаметных, но научно обоснованных признаках здорового старения, а также о том, что на самом деле определяет длительную и качественную жизнь.

Как выяснилось, главную роль в процессе старения играет не генетика, а образ жизни, отношение к себе и окружающему миру. Подробнее об этом в нашем материале.

Качество важнее количества

— Здоровое старение — это не о том, чтобы сопротивляться времени, а о том, чтобы оптимизировать его с энергией и любовью к себе, — говорит доктор Микаэла Роббинс.

В целом эксперты считают, что успешное старение можно оценить по общей жизненной энергии, балансу гормонов, хорошему сну, физической активности и искренним отношениям. Потому что старение — это процесс, который мы можем активно формировать ежедневными привычками!

Память и ум: когда мозг не сдает позиций

Одним из самых ярких признаков здорового старения является ментальная бодрость. Если человек продолжает запоминать детали, изучать новое и с удовольствием решать головоломки — это хороший знак. Такие когнитивные привычки помогают сохранять независимость и улучшают качество жизни в любом возрасте.

Тело в движении

Не менее важным признаком является и сохранение подвижности и физической силы. Регулярные прогулки, упражнения на гибкость и баланс, подъем по лестнице или просто активная помощь дома — все это свидетельствует о здоровой старости. Как отметила доктор Микаэла Роббинс, физическая активность не только продлевает жизнь, но и позволяет лучше радоваться каждому дню.

Социальные связи

Сильное социальное взаимодействие — залог долговременной и качественной жизни. У людей, которые поддерживают отношения, участвуют в волонтерстве или общаются с семьей, лучшее эмоциональное состояние и даже более высокие шансы на долголетие. Общественная включенность защищает от депрессии, одиночества и когнитивного упадка.

Цель в жизни — как эликсир молодости

К тому же, именно ясная цель и любимое дело — важный ресурс, который поддерживает активность и ментальную устойчивость. Это может быть хобби, забота о семье или любимый проект.

Чувство, что твой день наполнен смыслом, улучшает здоровье и поддерживает долголетие, — подчеркнула доктор Кристина Бадесса.

На самом деле у генетики ограниченное влияние на процесс старения — лишь 20-30%. Все остальное зависит от твоего стиля жизни: питания, двигательной активности, сна, отказа от вредных привычек и способности справляться со стрессом. Поэтому, независимо от того, сколько тебе лет, никогда не поздно начать заботиться о себе!

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