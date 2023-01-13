Эликсира молодости не существует: как побороть страх перед старением

Как бы романтично и заманчиво не звучала идея о вечной молодости, волшебного эликсира или хоть одного вампира, который сможет ее подарить, не существует.

Со временем на нашем лице появятся морщинки, и от этого не спасет ни одно средство из слизи улитки. Также наши когнитивные способности и физические силы пойдут на спад, а на смену всему этому придут болезни.

Даже звучит такая перспектива не очень радужно. Хотя все мы понимаем, что старение — природное явление, однако 57% молодежи боится этого и готовы делать все, чтобы облегчить симптомы старости.

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Такие данные были обнародованы в отчете Королевского общества общественного здравоохранения. Страх старения получил даже свое название — гераскофобия.

Есть ли у тебя страх старения? Как его побороть и жить в удовольствие, рассказала психолог Елена Турони.

Что такое гераскофобия и как с ней жить?

Гераскофобия происходит от греческого слова “tha geraso”, что в переводе буквально означает я состарился.

Само явление такого страха не ново и естественно, ведь мало кто хочет терять все дары молодости. Однако тревога вокруг этой темы растет, — рассказала психолог.

Человек, имеющий страх старения, имеет навязчивые мысли и обеспокоен темой старения. Он озабочен тем, как оно повлияет на внешность, и, как правило, пытается избегать разговоров об этом.

Увеличение гамаксофобии среди молодежи подпитано не только стандартами красоты и предубеждениями по возрасту. Люси Шеридан, также известна как The Comparison Coach, убеждена, что большую роль в этом играют социальные сети.

Из-за них мы начинаем сравнивать себя с другими. А это стимулирует самокритику, мы начинаем чувствовать, как время ускользает, и это проявляется на внешности, ощущении жизненной силы и т.д.

Однако есть и такие пользователи социальных сетей, которые делают все, чтобы уменьшить уровень гераскофобии и показывают, что стареть — это нормально.

Таким человеком стала 50-летняя Tik Toker и защитник старения Кейт Бивис. Имея более 55 тыс. подписчиков, женщина выполняет миссию борьбы с предубеждениями о том, что старение — это нечто страшное.

Она стремится помочь женщинам чувствовать себя увереннее, не говоря им, чтобы они изменили себя или свой внешний вид.

Однако восприятие старения выходит далеко за пределы внешнего облика нашего тела. Мы оцениваем также, чего мы достигли, а чего нет.

Как принять тот факт, что мы стареем?

Далеко не все фокусируются только на физиологических проявлениях старости. Некоторые просто не готовы принять факт, что дальше по курсу — старость, а за ней смерть.

Есть семь способов, которые помогут принять старение и начать жить, а не беспокоиться о неотвратимом.

Помни, что старение — это дар, которого нет у многих. Чтобы подкрепить этот нарратив, празднуй свои дни рождения со страстью, не скрывай и не стыдись настоящего возраста. Пойми, что тело изменяется по мере того, как снижается уровень гормонов. Поэтому изучи то, как оно функционирует, и при первых негативных симптомах обратись за помощью. Одевайся так, как нравится, а не так, как диктует общество или индустрия моды. Если ты хочешь носить яркие цвета и красную помаду в повседневной жизни — сделай это. Следи за собой. Употребляй здоровую пищу, пей много воды. Но и получай удовольствие от жизни, ведь жизнь предназначена для того, чтобы ее жили. Так что не отказывай себе в кусочке торта, если сильно его хочешь, позволь себе отдыхать и быть не идеальным(-ой). Окружи себя людьми, с которыми хочешь провести следующие 30 лет. На самом деле у тебя не так много времени, чтобы тратить его не на своих людей, заставляющих чувствовать себя плохо. Когда появляются морщинки, это нормально. Со старением нужно не бороться, его нужно праздновать. Если не понимаешь, о чем мы, вернись к первому пункту. Освободись от давления. Ты не живешь от одного промежутка времени к другому. У тебя всегда есть время, чтобы изменить что-нибудь, начать бегать утром или уделять внимание своему самочувствию.

У тебя есть время достичь желаемого, так что делай это в собственное удовольствие, а не по принуждению и вопреки выгоранию.

К счастью, наш мозг можно уберечь от старения. Как поддерживать его юность в тонусе до глубокой старости, читай в материале.

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