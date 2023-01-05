Прыщи и старение. Как алкоголь и сахар влияют на нашу внешность — рассказывает нутрициолог

Рождественские праздники — это всегда особое время в году. Однако не всегда после их завершения мы чувствуем себя хорошо.

В том числе, могут появиться проблемы с кожей лица, и одной из причин может быть именно питание. Но из-за какого продукта это могло произойти?

Фуд-блогер и нутрициолог Анастасия Голобородько рассказала в своем Instagram, как влияют на нашу внешность алкоголь и сахар.

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Почему эти продукты вредны

Алкоголь и сахар повышают уровень воспаления, что вызывает дисфункции кожи. К ним относятся:

Высыпания и прыщи.

Преждевременное заметное старение.

Пигментация.

Отеки.

Обезвоживание.

Разберем эти продукты по отдельности.

Алкоголь

Фото: Pexels

Фактически любой праздник не обходится без алкоголя. Не важно, слабоалкогольный напиток или крепкий — все они негативно влияют на твой внешний вид и организм в целом.

Анастасия Голобородько отмечает, что алкоголь обезвоживает организм. Это проявляется в виде сухой шелушащейся кожи, увеличении тонких линий и морщин.

Также алкогольные напитки расширяют кровеносные сосуды, вызывая покраснение кожи, и приводят к задержке воды, в результате чего появляются отеки и тусклый цвет лица.

Сахар

Сахар уничтожает на полной мощности коллаген и эластин. Из-за этого организм преждевременно стареет.

Кроме того, сахар вызывает воспаление, что может привести к возникновению высыпаний и пятен на лице.

Сахар усугубляет некоторые заболевания в организме. Среди них псориаз, розацеа, экземы различных этиологий.

Уменьшение потребления алкоголя и увеличение пищи, богатой противовоспалительными продуктами, важны для контроля воспаления и укрепления кожи, — рассказывает фуд-блогер и нутрициолог Анастасия Голобородько.

Какие продукты обладают противовоспалительным эффектом

Противовоспалительными, по словам нутрициолога, можно считать такие продукты:

Зеленые овощи.

Рыбу и морепродукты.

Яйца.

Орехи.

Семена цельных псевдозлаковых зернышек. Например, гречки, киноа, пшена, амаранта.

Ягоды.

Фрукты.

Кроме продуктов, противовоспалительным эффектом обладает здоровый сон, вода, регулярные занятия спортом и менеджмент стресса.

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