Прищі та старіння. Як алкоголь і цукор впливають на нашу зовнішність — розповідає нутриціологиня

Різдвяні свята — це завжди особливий час у році. Проте не завжди після їх завершення ми почуваємося добре.

Проблеми з обличчям можуть проявитися знову, й однією з причин може бути саме харчування. Але через який продукт це могло статися?

Фуд-блогерка та нутриціологиня Анастасія Голобородько розповіла у своєму Instagram, як впливають на нашу зовнішність алкоголь та цукор.

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Чому ці продукти шкідливі

Алкоголь і цукор підвищують рівень запалення, що викликає дисфункції шкіри. До них належать:

Висипи та прищі.

Передчасне помітне старіння.

Пігментація.

Набряки.

Зневоднення.

Розберемо ці продукти окремо.

Алкоголь

Фактично будь-яке свято не обходиться без алкоголю. Не важливо, слабоалкогольний напій чи міцний — усі вони негативно впливають на твій зовнішній вигляд та організм в цілому.

Анастасія Голобородько зазначає, що алкоголь зневоднює організм. Це проявляється у вигляді сухої шкіри, що лущиться, збільшенні тонких ліній і зморшок.

Також алкогольні напої розширюють кровоносні судини, викликаючи почервоніння шкіри, та спричиняють затримку води на обличчі, що призводить до набряків та тьмяного кольору обличчя.

Цукор

Цукор нищить на повній потужності колаген і еластин. Через це організм передчасно старіє.

Крім того, цукор викликає запалення, що може призвести до появи висипань та плям на обличчі.

Цукор посилює деякі захворювання в організмі. Серед них псоріаз, розацеа, екземи різного походження.

Зменшення споживання алкоголю та збільшення їжі, що багата протизапальними продуктами, важливо для контролю запалення та зміцнення шкіри, — розповідає фуд-блогерка та нутриціологиня Анастасія Голобородько.

Які продукти мають протизапальний ефект

Протизапальними, за словами нутриціологині, можна вважати такі продукти:

Зелені овочі.

Рибу та морепродукти.

Яйця.

Горіхи.

Насіння цільних псевдозлакових зернят. Наприклад, гречки, кіноа, пшона, амаранту.

Ягоди.

Фрукти.

Окрім продуктів, протизапальний ефект має здоровий сон, вода, регулярні заняття спортом та менеджмент стресу.

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