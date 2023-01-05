Прищі та старіння. Як алкоголь і цукор впливають на нашу зовнішність — розповідає нутриціологиня

Різдвяні свята — це завжди особливий час у році. Проте не завжди після їх завершення ми почуваємося добре.
Проблеми з обличчям можуть проявитися знову, й однією з причин може бути саме харчування. Але через який продукт це могло статися?
Фуд-блогерка та нутриціологиня Анастасія Голобородько розповіла у своєму Instagram, як впливають на нашу зовнішність алкоголь та цукор.
Алкоголь і цукор підвищують рівень запалення, що викликає дисфункції шкіри. До них належать:
Розберемо ці продукти окремо.
Фото: Pexels
Фактично будь-яке свято не обходиться без алкоголю. Не важливо, слабоалкогольний напій чи міцний — усі вони негативно впливають на твій зовнішній вигляд та організм в цілому.
Анастасія Голобородько зазначає, що алкоголь зневоднює організм. Це проявляється у вигляді сухої шкіри, що лущиться, збільшенні тонких ліній і зморшок.
Анастасія Голобородько зазначає, що алкоголь зневоднює організм. Це проявляється у вигляді сухої шкіри, що лущиться, збільшенні тонких ліній і зморшок.
Також алкогольні напої розширюють кровоносні судини, викликаючи почервоніння шкіри, та спричиняють затримку води на обличчі, що призводить до набряків та тьмяного кольору обличчя.
Цукор нищить на повній потужності колаген і еластин. Через це організм передчасно старіє.
Крім того, цукор викликає запалення, що може призвести до появи висипань та плям на обличчі.
Цукор посилює деякі захворювання в організмі. Серед них псоріаз, розацеа, екземи різного походження.
Зменшення споживання алкоголю та збільшення їжі, що багата протизапальними продуктами, важливо для контролю запалення та зміцнення шкіри, — розповідає фуд-блогерка та нутриціологиня Анастасія Голобородько.
Зменшення споживання алкоголю та збільшення їжі, що багата протизапальними продуктами, важливо для контролю запалення та зміцнення шкіри, — розповідає фуд-блогерка та нутриціологиня Анастасія Голобородько.
Протизапальними, за словами нутриціологині, можна вважати такі продукти:
Окрім продуктів, протизапальний ефект має здоровий сон, вода, регулярні заняття спортом та менеджмент стресу.
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