Свята наближаються: поради дерматологині, як не зіпсувати шкіру різдвяними стравами

У переддень зимових свят хочеться поговорити про щось буденне та приємне, сповнене краси та чогось чарівного. Багато українців уже планують свої різдвяні канікули та новорічну ніч. Та у кожного свята є й інша сторона медалі: стіл багатий на страви, які впливають на стан та здоров’я шкіри людини.

Як не нашкодити своїй шкірі під час різдвяних посиденьок та яких правил догляду за шкірою варто дотримуватися, щоб допомогти організму легше пройти такі “випробування”?

Про це Вікна-новини поговорили з дерматологинею, косметологинею та членкинею Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів Дарією Тіщенко.

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Що може зашкодити шкірі під час свят

Дарія Тіщенко каже, що таких чинників дуже багато. Під час свят стає складніше фільтрувати та корегувати правильні й неправильні звички, тож за можливості краще уникати подразників та збудників для шлунку й шкіри.

Та є кілька пунктів, які експертка радить уникати, аби полегшити такий стан під час свят.

Алкоголь. Перед тим, як відкрити алкоголь, варто щось перекусити або випити хоча б стакан води.

— Чому? По-перше, бульбашки викликають неконтрольований голод, а ще провокують загострення виразкових хвороб. Тому якщо у тебе є проблеми зі шлунком, раджу обійтися без шампанського, — пояснює дерматологиня.

І не варто забувати: якщо додати до алкоголю ще соління і копченості, це призведе до затримки води в організмі. Як результат — небажані плюс два кілограми після святкових столів.

Копчені та смажені страви.

Закуски у вигляді сиру. Тут потрібно буде дуже обережним. Це актуально для тих, хто має висипання, акне/постакне. Зловживання сирами може спровокувати рецидив акне або появу нових вугрів.

Варто попіклуватися, щоб на твоєму столі був козячий сир, а якщо ти збираєшся у гості до друзів чи родичів — візьми це у вигляді смачного подарунку до столу.

Змішування складних вуглеводів, білків та жирів.

Вживання ненатуральних соків. Варто купляти соки прямого віджиму чи фреші.

Основний догляд за шкірою під час свят

Догляд та демакіяж — основне, про що треба пам’ятати завжди. Це доступний спосіб допомогти шкірі впоратися з подразниками всередині та ззовні. Дарія Тіщенко зазначає: після та під час свят варто дотримуватися кількох обов’язкових правил, щоб шкіра сяяла природною красою.

— Пий більше води, бо спиртні напої провокують зневоднення шкіри. Не забувай про здоров’я печінки та правильний сніданок. Наприклад, звари пару яєць, а замість кави пий узвар чи смузі.

Можна зробити лімфодренажний масаж обличчя по сироватці або крему. У лицевих м’язах застоюється лімфа, тому роби масаж від центру до скронь.

Допомога шкірі після свят

Їж багато фруктів, овочів та зелені. Віднови іонний баланс — окрім води, потрібно ще вживати кефір, узвар, фруктово-овочеві смузі. Не забувай про сон. Збій режиму сну дуже негативно впливає на стан шкіри. Не варто вірити у міф, що баня чи сауна очищають шкіру. Наприклад, якщо ти п’єш мало води, то усі шлаки, а надто після свят, будуть виводитися дуже складно. Як наслідок, вони будуть закорковувати пори та викликати вугрі й запалення.

Зволоження — єдиний варіант?

Дерматологиня каже, що догляд за шкірою взимку, коли мало сонця, холодно та вітряно, є базовою потребою для будь-якого типу шкіри. Щоб шкіра не страждала від кліматичних змін та харчового навантаження, варто додати до щоденного обов’язкового догляду кілька пунктів.

Догляд за комбінованою шкірою: рекомендовано трішки більше додати зволоження, використовувати відновлювальні та зволожувальні маски.

Догляд за жирною шкірою: н е бажано застосовувати жирні текстури, поживні креми. Краще віддати перевагу легким зволожувальним засобам, які не забивають пори.

Загалом жирну шкіру дуже важливо правильно очищати! Тому звертай особливу увагу взимку на гелі для вмивання, адже вони мають бути максимально делікатними, з меншою кількістю кислот.

Догляд за сухою шкірою: д огляд за цим типом шкіри у зимовий період — найбільш інтенсивний. Це і креми, і сироватки, які будуть насичувати та живити шкіру, захищати її від зовнішніх подразників.

Як корегувати харчування під час різдвяних свят

Не секрет, що наша шкіра є відображенням кишківника. І навіть якщо протягом року твій раціон досить правильний та збалансований, то короткотривалі “канікули” можуть залишити слід на твоєму обличчі.

Можна просто відмовитися від усього смаженого, традиційного олів’є та шампанського під бій курантів. Але чи є можливість зменшити шкоду від цих продуктів, не забираючи їх із різдвяного раціону повністю?

Дарія Тіщенко вважає: щонайменше варто уникати копченої та консервованої їжі. Якщо вживати рибу та м’ясо — то лише у запеченому вигляді.

Майонез краще приготувати самостійно або взагалі замінити заправкою з сиру, знежиреного йогурту або кефіру з великою кількістю зелені. Також за заправку можна використовувати соєвий соус, лимонний сік і яблучний оцет, радить дерматологиня.

Якщо плануєш вживати спиртні напої, вибирай чистий алкоголь, а не коктейлі.

Головна помилка багатьох дівчат — маскувати проблемні ділянки шкіри, а не лікувати їх. Щоб шкіра справді сяяла, а не здавалася такою, варто підібрати правильний догляд. Про шкоду тональних основ та правила догляду для проблемної шкіри ми розповідали в іншому матеріалі.

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