Праздники приближаются: советы дерматолога, как не испортить кожу рождественскими блюдами

В канун зимних праздников хочется поговорить о чем-то обыденном и приятном, полном красоты и чего-то волшебного. Многие украинцы уже планируют свои рождественские каникулы и новогоднюю ночь. Но у каждого праздника есть и другая сторона медали: стол богат блюдами, которые влияют на состояние и здоровье кожи человека.

Как не навредить своей коже во время рождественских посиделок и каких правил по уходу за кожей следует придерживаться, чтобы помочь организму легче пройти такие “испытания”?

Об этом Вікна-новини поговорили с дерматологом, косметологом и членом Украинской ассоциации врачей-дерматовенерологов и косметологов Дарией Тищенко.

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Что может навредить коже во время праздников

Дарья Тищенко говорит, что таких факторов очень много. Во время праздников становится сложнее фильтровать и корректировать правильные и неправильные привычки, поэтому при возможности лучше избегать раздражителей и возбудителей для желудка и кожи.

Есть несколько пунктов, которые эксперт советует избегать, чтобы точно облегчить такое состояние во время праздников.

Алкоголь. Перед тем как открыть алкоголь, стоит что-нибудь перекусить или выпить хотя бы стакан воды.

— Почему? Во-первых, пузырьки вызывают неконтролируемый голод, а еще провоцируют обострение язвенных заболеваний. Поэтому, если у тебя есть проблемы с желудком, советую обойтись без шампанского, — объясняет дерматолог.

И не стоит забывать: если добавить к алкоголю еще соленья и копчености, это приведет к задержке воды в организме. Как результат — нежелательные плюс два килограмма после праздничных столов.

Копченые и жареные блюда.

Закуски в виде творога. Здесь нужно быть очень аккуратным. Это актуально для тех, у кого есть сыпь, акне/постакне. Злоупотребление сырами может спровоцировать рецидив акне или появление новых угрей.

Стоит позаботиться о том, чтобы на твоем столе был козий сыр. А если ты собираешься в гости к друзьям или родственникам — возьми это в виде вкусного подарка к столу.

Смешивание сложных углеводов, белков и жиров.

Употребление ненатуральных соков. Следует покупать соки прямого отжима или фреш.

Основной уход за кожей во время праздников

Уход и демакияж — основное, о чем нужно помнить всегда. Это доступный способ помочь коже справиться с раздражителями внутри и снаружи. Дарья Тищенко отмечает: после и во время праздников следует соблюдать несколько обязательных правил, чтобы кожа сияла природной красотой.

— Пей больше воды, потому что спиртные напитки провоцируют обезвоживание кожи. Не забывай о здоровье печени и правильном завтраке. Например, свари пару яиц, а вместо кофе пей компот или смузи.

Можно сделать лимфодренажный массаж лица по сыворотке или крему. В лицевых мышцах застаивается лимфа, поэтому делай массаж от центра к вискам.

Помощь коже после праздников

Ешь много фруктов, овощей и зелени. Восстанови ионный баланс — кроме воды, нужно еще употреблять кефир, компот, фруктово-овощные смузи. Не забывай о сне. Сбой режима сна очень негативно влияет на состояние кожи. Не стоит верить в миф, что баня или сауна очищает кожу. Например, если ты пьешь мало воды, то все шлаки, особенно после праздников, будут выводиться очень сложно. В результате они будут закупоривать поры и вызвать угри и воспаления.

Увлажнение — единственный вариант?

Дерматолог говорит, что уход за кожей зимой, когда мало солнца, холодно и ветрено — базовая потребность для любого типа кожи. Чтобы кожа не страдала от климатических изменений и пищевой нагрузки, следует добавить к ежедневному обязательному уходу несколько пунктов.

Уход за комбинированной кожей: рекомендуется немного больше добавить увлажнения, использовать восстанавливающие и увлажняющие маски.

Уход за жирной кожей: нежелательно применять жирные текстуры, питательные кремы. Лучше отдать предпочтение легким увлажняющим средствам, не забивающим поры.

В целом жирную кожу очень важно правильно очищать! Поэтому обращай особое внимание зимой на гели для умывания, ведь они должны быть максимально деликатными, с меньшим количеством кислот.

Уход за сухой кожей: уход за этим типом кожи в зимний период наиболее интенсивный. Это и кремы, и сыворотки, которые будут насыщать и питать кожу, защищать ее от внешних раздражителей.

Как корректировать питание во время рождественских праздников

Не секрет, что наша кожа является отражением кишечника. И даже если в течение года твой рацион достаточно правильный и сбалансированный, то кратковременные “каникулы” могут оставить след на твоем лице.

Можно просто отказаться от всего жареного, традиционного оливье и шампанского под бой курантов. Но есть ли возможность снизить последствия от этих продуктов, не забирая их из рождественского рациона полностью?

Дарья Тищенко считает: как минимум, следует избегать копченой и консервированной пищи. Если употреблять рыбу и мясо, то только в запеченном виде.

Майонез лучше приготовить самостоятельно или вообще заменить заправкой из творога, обезжиренного йогурта или кефира с большим количеством зелени. Также в качестве заправки можно использовать соевый соус, лимонный сок и яблочный уксус, советует дерматолог.

Если планируешь употреблять спиртные напитки, выбирай чистый алкоголь, а не коктейли.

Главная ошибка многих девушек — маскировка проблемных участков кожи, а не их лечение. Чтобы кожа действительно сияла, а не казалось такой, стоит подобрать правильный уход. О вреде тональных основ и правилах ухода для проблемной кожи мы рассказывали в другом материале.

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