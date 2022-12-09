Праздники приближаются: советы дерматолога, как не испортить кожу рождественскими блюдами

В канун зимних праздников хочется поговорить о чем-то обыденном и приятном, полном красоты и чего-то волшебного. Многие украинцы уже планируют свои рождественские каникулы и новогоднюю ночь. Но у каждого праздника есть и другая сторона медали: стол богат блюдами, которые влияют на состояние и здоровье кожи человека.
Как не навредить своей коже во время рождественских посиделок и каких правил по уходу за кожей следует придерживаться, чтобы помочь организму легче пройти такие “испытания”?
Об этом Вікна-новини поговорили с дерматологом, косметологом и членом Украинской ассоциации врачей-дерматовенерологов и косметологов Дарией Тищенко.
Дарья Тищенко говорит, что таких факторов очень много. Во время праздников становится сложнее фильтровать и корректировать правильные и неправильные привычки, поэтому при возможности лучше избегать раздражителей и возбудителей для желудка и кожи.
Есть несколько пунктов, которые эксперт советует избегать, чтобы точно облегчить такое состояние во время праздников.
— Почему? Во-первых, пузырьки вызывают неконтролируемый голод, а еще провоцируют обострение язвенных заболеваний. Поэтому, если у тебя есть проблемы с желудком, советую обойтись без шампанского, — объясняет дерматолог.
И не стоит забывать: если добавить к алкоголю еще соленья и копчености, это приведет к задержке воды в организме. Как результат — нежелательные плюс два килограмма после праздничных столов.
И не стоит забывать: если добавить к алкоголю еще соленья и копчености, это приведет к задержке воды в организме. Как результат — нежелательные плюс два килограмма после праздничных столов.
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Уход и демакияж — основное, о чем нужно помнить всегда. Это доступный способ помочь коже справиться с раздражителями внутри и снаружи. Дарья Тищенко отмечает: после и во время праздников следует соблюдать несколько обязательных правил, чтобы кожа сияла природной красотой.
— Пей больше воды, потому что спиртные напитки провоцируют обезвоживание кожи. Не забывай о здоровье печени и правильном завтраке. Например, свари пару яиц, а вместо кофе пей компот или смузи.
Можно сделать лимфодренажный массаж лица по сыворотке или крему. В лицевых мышцах застаивается лимфа, поэтому делай массаж от центра к вискам.
Можно сделать лимфодренажный массаж лица по сыворотке или крему. В лицевых мышцах застаивается лимфа, поэтому делай массаж от центра к вискам.
Дерматолог говорит, что уход за кожей зимой, когда мало солнца, холодно и ветрено — базовая потребность для любого типа кожи. Чтобы кожа не страдала от климатических изменений и пищевой нагрузки, следует добавить к ежедневному обязательному уходу несколько пунктов.
В целом жирную кожу очень важно правильно очищать! Поэтому обращай особое внимание зимой на гели для умывания, ведь они должны быть максимально деликатными, с меньшим количеством кислот.
В целом жирную кожу очень важно правильно очищать! Поэтому обращай особое внимание зимой на гели для умывания, ведь они должны быть максимально деликатными, с меньшим количеством кислот.
Не секрет, что наша кожа является отражением кишечника. И даже если в течение года твой рацион достаточно правильный и сбалансированный, то кратковременные “каникулы” могут оставить след на твоем лице.
Можно просто отказаться от всего жареного, традиционного оливье и шампанского под бой курантов. Но есть ли возможность снизить последствия от этих продуктов, не забирая их из рождественского рациона полностью?
Можно просто отказаться от всего жареного, традиционного оливье и шампанского под бой курантов. Но есть ли возможность снизить последствия от этих продуктов, не забирая их из рождественского рациона полностью?
Дарья Тищенко считает: как минимум, следует избегать копченой и консервированной пищи. Если употреблять рыбу и мясо, то только в запеченном виде.
Майонез лучше приготовить самостоятельно или вообще заменить заправкой из творога, обезжиренного йогурта или кефира с большим количеством зелени. Также в качестве заправки можно использовать соевый соус, лимонный сок и яблочный уксус, советует дерматолог.
Если планируешь употреблять спиртные напитки, выбирай чистый алкоголь, а не коктейли.
Если планируешь употреблять спиртные напитки, выбирай чистый алкоголь, а не коктейли.
Главная ошибка многих девушек — маскировка проблемных участков кожи, а не их лечение. Чтобы кожа действительно сияла, а не казалось такой, стоит подобрать правильный уход. О вреде тональных основ и правилах ухода для проблемной кожи мы рассказывали в другом материале.
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