Відчуваєш важкість після новорічних застіль? Поради від дієтологині, як швидко прийти у форму

Після святкового застілля у нас часто трапляється відчуття важкості у шлунку, яке не зникає тривалий час. Насправді дозволяти собі на свята більше, ніж зазвичай — нормально, ніякої особливої шкоди організму це не завдасть.

Але ось як повернутися до звичного раціону після новорічних переїдань, чи допоможуть розвантажувальні дні та які продукти насправді допоможуть тобі — радить дієтологиня Євгенія Розум.

Розвантажувальні дні після свят: кефір та гречка — не панацея

Цей стереотип нарешті варто розвіяти остаточно, впевнена дієтологиня. Адже кефір інколи може навіть зашкодити, спровокувати набряки, здуття та дискомфорт.

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Щоб прийти в норму після застілля, варто мати збалансоване харчування: ягоди, овочі, зелень, бобові, сир, птицю чи рибу.

Зменшувати кількість їжі та її калорійність варто за бажанням, але не порушуючи балансу. Це допоможе організму отримати різні нутрієнти, мікроелементи та клітковину.

— Можеш пропустити сніданок, але обов’язково пий воду. Якщо шлунку буде комфортно, додай лимон та імбир. Приготуй легкі обід та вечерю, але якщо їсти не хочеться, то не змушуй себе, — каже Євгенія Розум.

Сьогодні попий води, а завтра повернися до повноцінного раціону. Організм сам попросить у тебе щось ситніше, бо не зможе жити в дефіциті.

Щоправда, пропускати приймання їжі можна не всім: людям з порушенням вуглеводного обміну та цукровим діабетом другого типу варто уникати великих перерв між їжею. Це може призвести до гіпоглікемії, яка супроводжується головним болем, запамороченням тощо.

Таким людям варто просто зменшити обсяг їжі, але їсти три або чотири рази на день.

Раціон після свят

Є кілька продуктів, які обов’язково варто включити до раціону після свят. З їхньою допомогою ти швидко прийдеш до норми, скинеш зайві кілограми та проведеш ефективну детоксикацію організму.

Пий багато води, ягідні морси та трав’яні чаї.

Не вживай солодкі газовані напої: вони містять цукор, який пробуджує апетит і підвищує ризик переїдань.

Введи до раціону варені, тушовані, запечені чи свіжі овочі, які допоможуть травленню. Особливу увагу зверни на капусту.

Вживай легкий білок, який міститься в птиці та рибі, яйцях і морепродуктах.

Кисломолочні продукти допоможуть в інтоксикації організму.

Крупи, цілозерновий хліб та бобові наситять твій організм, тим самим зменшать тягу до солодкого.

Звісно, ягоди: вони наситять, збалансують травлення та додадуть вітамінів.

Заморожені літні ягоди — ожина, вишня, смородина — цінні джерела антиоксидантів та різноманітних пігментів, які допомагають імунній системі та кишківнику.

Кисло-солодкі фрукти, такі як ківі та цитрусові, гарно стимулюють виділення шлункового соку, тому їжа травитиметься швидше.

Не забувай про легкі бульйони на птиці чи рибі: це поживно, лікувально та легко.

Природні підсилювачі смаку — гірчиця, хрін та часник — покращують травлення.

Та якщо після кожного засілля ти відчуваєш сильний дискомфорт, порушення травлення, діарею чи закреп — обов’язково звернися до лікаря.

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