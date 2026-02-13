День ангела Світлани 2026: коли святкувати за новим календарем

Ім’я “Світлана” походить від слів — “світло” і “земля”. Це ім’я ще трактують як “осяйна”, “чиста”, “світловолоса”, “чиста душею”.

Переважно власниця імені — суцільний згусток веселощів, радості та доброти. Ім’я наділяє свою власницю невичерпною енергією, імпульсивністю, емоційністю та володіє потужною енергетикою.

Читай про дату святкування Дня ангела Світлани, значення імені та привітання своїми словами — у матеріалі.

День ангела Світлани по церковному календарю

Імені Світлана немає в православ’ї, тому день Світлани відзначають у дні вшанування святої Фотинії — так звучить це ім’я грецькою мовою. В Україні день ангела Світлани святкують три рази в рік.

13 лютого за новим стилем (26 лютого за старим стилем) — день пам’яті преподобної Фотинії (Світлани) Палестинської;

20 березня за новим стилем (2 квітня за старим стилем) — мучениці Фотинії (Світлани) Римської;

3 листопада за новим (16 листопада за старим стилем) — мучениці Фотинії (Світлани).

Оскільки день ангела Світлани святкують три рази в рік, то основною для святкування вважається та дата, яка найближча до дня народження.

Решту ж днів називають малими іменинами.

День ангела Світлани 2026: характер

Жінки з іменем Світлана — це справжні природні акумулятори, які щедро діляться внутрішнім світлом із навколишніми, проте ризикують вигоріти, якщо забувають про відновлення власних ресурсів. Їхня лідерська вдача, підкріплена гострим розумом та неабияким почуттям гумору, робить їх центром будь-якої компанії, де вони завжди створюють атмосферу легкості.

В особистих стосунках Світлани виявляють рідкісне поєднання палкої пристрасті та непохитної вірності; вони готові закрити очі на дрібні недоліки партнера, але ніколи не змиряться з порушенням довіри.

Професійний шлях таких жінок зазвичай пролягає через креативні сфери або бізнес, де їхній природний шарм та вміння знаходити спільну мову стають головними інструментами для подолання будь-яких перешкод.

Привітання своїми словами з днем ангела Світлани

В День Ангела ми вшановуємо святого покровителя, що оберігає нас, та ім’я якого носимо. Це чудова нагода для теплих слів і щирих побажань іменинникам.

***

Світланка, вітаю з іменинами! Від щирого серця бажаю тобі щастя і благодаті. Нехай Господь завжди чує твої молитви, нехай небеса дарують сили на добрі справи! Тихих і теплих днів та ночей. Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе від всіх негараздів та сприяє здійсненню мрій.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай він невтомно оберігає тебе з висоти небес. Нехай у твоєму серці панує любов та гармонія! Земних благ та Божої ласки! Мирного неба, достатку та здійснення мрій і планів. Така світла, щира людина як ти, заслуговує на щастя.

***

У день іменин бажаю тобі, Світланко, світлої та щасливої життєвої дороги, чистої й щирої любові, красивих і щасливих історій. Будь завжди позитивною, завжди досягай поставленої мети та наповнюй цей світ своєю красою! Нехай найтихіша твоя молитва буде почута.

Привітання з днем ангела Світлани: відео

Привітання з іменинами

Вітаю тебе, Світлано, з днем ангела! Бажаю безмежного щастя, рівної дороги до успіху, приємних несподіванок і сюрпризів у житті. Моя дорога, будь завжди красивою та коханою! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом. Зі святом!

***

З іменинами, Світланко! Світле ім’я у світлої людини! Хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав в усіх твоїх справах. Щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх. Будь радісна, щаслива і кохана!

