Молитви на Вознесіння Господнє 2026 про здоров’я, на удачу, перед важливим рішенням

Молитва на Вознесіння Господнє вважається особливо сильною, бо це свято символізує момент, коли Христос вознісся на небо й відкрив людям шлях до світлого духовного життя.

Віряни в цей день моляться про захист, здоров’я, мир у родині та душевний спокій. Саме цього дня молитви про майбутнє і важливі рішення неодмінно будуть почуті.

Молитва на Вознесіння Господнє про здоров’я

Господи, у світлий день Вознесіння прошу Тебе про здоров’я для себе і своїх рідних. Дай сили тілу, спокій душі та витримку пройти всі труднощі. Вбережи від хвороб, тривог і виснаження. Нехай у домі буде мир, а серце не знає страху. Допоможи відновити сили після важких днів і не втратити віру в краще. Нехай кожен новий ранок приносить полегшення, добрі новини та надію. Амінь.

Молитва на Вознесіння про захист

Господи, у день Твого Вознесіння прошу Твого захисту для себе, родини й дому. Відведи від нас зло, небезпеку, погані новини та людей із недобрими намірами. Дай сили не піддаватися страху й тримати світло в серці навіть у складні часи.

Нехай Твоя підтримка буде поруч у дорозі, роботі та щоденних справах. Захисти близьких від бід і допоможи пройти всі випробування з вірою та спокоєм. Амінь.

Молитва на Вознесіння Господнє на удачу

Господи, у це велике свято прошу благословення на добрі справи, нові починання та щасливі можливості. Допоможи опинитися в потрібний час у правильному місці, зустрічати хороших людей і не втрачати шансів, які посилає життя.

Дай мудрості бачити правильний шлях і сміливості діяти без страху. Нехай удача супроводжує в роботі, фінансах і важливих справах, а серце залишається спокійним і вдячним. Амінь.

Молитва на Вознесіння про щастя

Господи, у день Вознесіння прошу для себе й рідних простого людського щастя. Нехай у домі буде тепло, взаєморозуміння і підтримка. Допоможи залишити образи, тривоги й усе, що заважає жити з миром у душі.

Нехай поруч будуть люди, з якими легко і спокійно. Дай сили помічати добро навіть у дрібницях і не втрачати надії у складні моменти. Благослови наше життя на любов, радість і добрі зміни. Амінь.

Яку молитву читають на Вознесіння Господнє перед важливим рішенням

Господи, у цей світлий день прошу допомоги перед важливим вибором. Дай ясність думок, спокій у серці та мудрість зрозуміти, який шлях буде правильним. Не дозволь страху чи сумнівам збити мене з дороги.

Допоможи побачити правду, почути внутрішній голос і прийняти рішення, яке принесе добро та мир. Нехай усе складеться так, як буде найкраще для мене і близьких. Дай сили довіряти Твоїй волі. Амінь.

