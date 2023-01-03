Чувствуешь тяжесть после новогодних застолий? Советы от диетолога, как быстро прийти в форму

После праздничного застолья у нас часто бывает ощущение тяжести в желудке, которое не исчезает в течение длительного периода. На самом деле позволять себе на праздники больше обычного — нормально, никакого особого вреда организму это не принесет.

Но вот как вернуться к привычному рациону после новогодних перееданий, помогут ли разгрузочные дни и какие продукты действительно помогут тебе — советует диетолог Евгения Розум.

Разгрузочные дни после праздников: кефир и гречка — не панацея

Этот стереотип наконец-то стоит развеять окончательно, уверена диетолог. Ведь кефир иногда может даже нанести вред, спровоцировать отеки, вздутие и дискомфорт в организме.

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Чтобы прийти в норму после застолья, необходимо сбалансированное питание: ягоды, овощи, зелень, бобовые, сыр, птица или рыба.

Уменьшать количество пищи и ее калорийность надо по желанию, но не нарушая баланса. Это поможет организму получить разные нутриенты, микроэлементы и клетчатку.

— Можешь пропустить завтрак, но обязательно пей воду. Если желудку будет удобно, добавь лимон и имбирь. Приготовь легкие обед и ужин, но если есть не хочется — не заставляй себя, — говорит Евгения Розум.

Сегодня попей воды, а завтра вернись в полноценный рацион. Организм сам попросит у тебя что-то сытнее, потому что не сможет жить в дефиците.

Правда, пропускать прием пищи можно не всем: людям с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом второго типа следует избегать больших перерывов между едой. Это может привести к гипогликемии, сопровождающейся головной болью, головокружением и т.д.

Таким людям следует уменьшить объем пищи, но есть три или четыре раза в день.

Рацион после праздников

Есть несколько продуктов, которые обязательно следует включить в рацион после праздников. С их помощью ты быстро придешь в норму, сбросишь лишние килограммы и проведешь эффективную детоксикацию организма.

Пей много воды, ягодные морсы и травяные чаи.

Не употребляй сладкие газированные напитки: они содержат сахар, пробуждающий аппетит и повышающий риск перееданий.

Введи в рацион вареные, тушеные, запеченные или свежие овощи, которые помогут пищеварению. Особое внимание обрати на капусту.

Употребляй легкий белок, содержащийся в птице и рыбе, яйцах и морепродуктах.

Кисломолочные продукты помогут в детоксикации организма.

Крупы, цельнозерновой хлеб и бобовые насытят твой организм, тем самым снизят тягу к сладкому.

Конечно, ягоды: они насытят, сбалансируют пищеварение и добавят витаминов.

Замороженные летние ягоды — ежевика, вишня, смородина — ценные источники антиоксидантов и разнообразных пигментов, которые помогают иммунной системе и кишечнику.

Кисло-сладкие фрукты, такие как киви и цитрусовые, хорошо стимулируют выделение желудочного сока, поэтому пища будет перевариваться быстрее.

Не забывай о легких бульонах на птице или рыбе: это питательно, лечебно и легко.

Природные усилители вкуса — горчица, хрен и чеснок — улучшают пищеварение.

Но если после каждого застолья ты испытываешь сильный дискомфорт, нарушение пищеварения, диарею или запор, обязательно обратись к врачу.

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