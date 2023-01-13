Еліксиру молодості не існує: як побороти страх перед старінням

Хай як романтично і привабливо не звучить ідея про вічну молодість, чарівного еліксиру чи бодай одненького вампіра, який зможе подарувати вічне життя, не існує.
З часом на нашому обличчі з’являться зморшки, і від цього не врятує жоден доглядовий засіб зі слизу равлика. Також наші когнітивні здатності та фізичні сили підуть на спад, а на зміну всьому цьому прийдуть хвороби.
Навіть звучить така перспектива не надто райдужно. Хоча всі ми розуміємо, що старіння — природне явище, однак 57% молоді бояться цього і ладні робити усе, щоб пом’якшити симптоми старості.
Такі дані оприлюднили у звіті Королівського товариства громадської охорони здоров’я. Страх старішання отримав навіть свою назву — гераскофобія.
Чи є у тебе страх старішання? Як його побороти та жити в задоволення, розповіла психологиня Олена Туроні.
Гераскофобія походить від грецького слова “tha geraso”, що в перекладі буквально означає “я постарів”.
Саме явище такого страху не нове і певною мірою природнє, адже мало хто хоче втрачати усі дари молодості. Однак тривога навколо цієї теми зростає, — розповіла психологиня.
Людина, у якої є страх старішання, має нав’язливі думки та занепокоєння темою старіння. Вона стурбована тим, як воно вплине на зовнішність, і зазвичай намагається уникати розмов про це.
Людина, у якої є страх старішання, має нав’язливі думки та занепокоєння темою старіння. Вона стурбована тим, як воно вплине на зовнішність, і зазвичай намагається уникати розмов про це.
Збільшення гамаксофобії серед молоді підживлене не тільки стандартами краси та упередженнями щодо віку. Люсі Шерідан, також відома як The Comparison Coach, переконана, що велику роль у цьому відіграють соціальні мережі.
Через них ми починаємо порівнювати себе з іншими. А це стимулює самокритику, ми починаємо відчувати, як час вислизає від нас, і це проявляється на зовнішності та відчутті життєвої сили тощо.
Однак є й такі користувачі соціальних мереж, хто робить усе, щоб зменшити рівень гераскофобії та показує, що старішати — це нормально.
Цією людиною стала 50-річна тіктокерка та захисниця віку Кейт Бівіс. Маючи понад 55 тис. підписників, жінка виконує місію боротьби з упередженнями та наративами про те, що старіння — це щось страшне.
Вона прагне допомогти жінкам почуватися впевненіше, не говорячи їм, щоб вони змінили себе або як вони виглядають.
Вона прагне допомогти жінкам почуватися впевненіше, не говорячи їм, щоб вони змінили себе або як вони виглядають.
Однак сприйняття старіння виходить далеко за межі зовнішнього вигляду нашого тіла. Ми оцінюємо також, чого ми досягли, а чого ні.
Далеко не всі фокусуються лише на фізіологічних проявах старості. Дехто просто не готовий прийняти факт, що далі по курсу — старість, а за нею смерть.
Є сім способів, які допоможуть прийняти старіння і почати жити, а не турбуватися про невідворотне.
Ти маєш час досягти бажаного, тож роби це у власне задоволення, а не через примус та попри вигорання.
На щастя, наш мозок можна вберегти від старішання. Як підтримувати його молодість в тонусі до глибокої старості, читай у матеріалі.
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