Еліксиру молодості не існує: як побороти страх перед старінням

Хай як романтично і привабливо не звучить ідея про вічну молодість, чарівного еліксиру чи бодай одненького вампіра, який зможе подарувати вічне життя, не існує.

З часом на нашому обличчі з’являться зморшки, і від цього не врятує жоден доглядовий засіб зі слизу равлика. Також наші когнітивні здатності та фізичні сили підуть на спад, а на зміну всьому цьому прийдуть хвороби.

Навіть звучить така перспектива не надто райдужно. Хоча всі ми розуміємо, що старіння — природне явище, однак 57% молоді бояться цього і ладні робити усе, щоб пом’якшити симптоми старості.

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Такі дані оприлюднили у звіті Королівського товариства громадської охорони здоров’я. Страх старішання отримав навіть свою назву — гераскофобія.

Чи є у тебе страх старішання? Як його побороти та жити в задоволення, розповіла психологиня Олена Туроні.

Що таке гераскофобія та як з нею жити?

Гераскофобія походить від грецького слова “tha geraso”, що в перекладі буквально означає “я постарів”.

Саме явище такого страху не нове і певною мірою природнє, адже мало хто хоче втрачати усі дари молодості. Однак тривога навколо цієї теми зростає, — розповіла психологиня.

Людина, у якої є страх старішання, має нав’язливі думки та занепокоєння темою старіння. Вона стурбована тим, як воно вплине на зовнішність, і зазвичай намагається уникати розмов про це.

Збільшення гамаксофобії серед молоді підживлене не тільки стандартами краси та упередженнями щодо віку. Люсі Шерідан, також відома як The Comparison Coach, переконана, що велику роль у цьому відіграють соціальні мережі.

Через них ми починаємо порівнювати себе з іншими. А це стимулює самокритику, ми починаємо відчувати, як час вислизає від нас, і це проявляється на зовнішності та відчутті життєвої сили тощо.

Однак є й такі користувачі соціальних мереж, хто робить усе, щоб зменшити рівень гераскофобії та показує, що старішати — це нормально.

Цією людиною стала 50-річна тіктокерка та захисниця віку Кейт Бівіс. Маючи понад 55 тис. підписників, жінка виконує місію боротьби з упередженнями та наративами про те, що старіння — це щось страшне.

Вона прагне допомогти жінкам почуватися впевненіше, не говорячи їм, щоб вони змінили себе або як вони виглядають.

Однак сприйняття старіння виходить далеко за межі зовнішнього вигляду нашого тіла. Ми оцінюємо також, чого ми досягли, а чого ні.

Як прийняти той факт, що ми старіємо?

Далеко не всі фокусуються лише на фізіологічних проявах старості. Дехто просто не готовий прийняти факт, що далі по курсу — старість, а за нею смерть.

Є сім способів, які допоможуть прийняти старіння і почати жити, а не турбуватися про невідворотне.

Пам’ятай, що старіння — це дар, якого немає в багатьох. Щоб підкріпити цей наратив, святкуй свої дні народження з пристрастю, не приховуй і не соромся справжнього віку. Зрозумій, що тіло змінюється в міру того, як зменшується рівень гормонів. Тому вивчи те, як воно функціонує, і за перших негативних симптомів звернися по допомогу. Одягайся так, як подобається, а не так, як диктує суспільство чи індустрія моди. Якщо ти хочеш носити яскраві кольори та червону помаду в буденності — зроби це. Стеж за собою. Вживай здорову їжу, пий багато води. Але й отримуй задоволення від життя, адже воно призначене для того, щоб його жили. Тож не відмовляй собі у шматочку торта, якщо сильно його бажаєш, дозволь собі відпочивати й бути не ідеальним(-ою). Оточи себе людьми, з якими хочеш провести наступні 30 років. Насправді у тебе не так багато часу, щоб витрачати його не на своїх людей, які змушують почуватися погано. Коли з’являються зморшки — це нормально. Зі старінням не потрібно боротися, його потрібно святкувати. Якщо не розумієш, про що ми, повернися до першого пункту. Звільнися від тиску. Ти не живеш від одного проміжку часу до іншого. У тебе завжди є час, щоб змінити щось, почати бігати зранку чи приділяти увагу своєму самопочуттю.

Ти маєш час досягти бажаного, тож роби це у власне задоволення, а не через примус та попри вигорання.

На щастя, наш мозок можна вберегти від старішання. Як підтримувати його молодість в тонусі до глибокої старості, читай у матеріалі.

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