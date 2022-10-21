Мозок починає старіти? Як підтримувати його молодість до глибокої старості

Людська природа влаштована так, що ми старіємо та помираємо. Однак старіння тіла не настільки страшне, як старіння мозку.

Тоді ти починаєш поступово втрачати всі спогади та навички, над яким так старанно працював(-ла) замолоду. У тебе погіршуються пам’ять, увага та планування.

Вік невпинно змінює мозкові структури, знижує концентрацію речовин, що передають імпульси між клітинами, та рівень гормонів. Якщо нічого з цим не робити, то в перспективі слід чекати на деменцію чи хворобу Альцгеймера.

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Боротися зі старінням непросто, проте можливо. Як саме підтримувати здоров’я та молодість мозку, розповіла невропатологиня Ольга Шульга.

З якого віку мозок стає старшим

Вік дійсно сприяє тому, що об’єм мозку зменшується. Також він спричиняє зміни мозкових судин та зниження когнітивних функцій. Та чи є певний рубіж, з якого починається зворотний відлік?

Ольга Шульга розповідає, що вік, з якого мозок починає старіти, існує, і він приходить раніше, ніж більшість думає.

Приблизно з 40-річного віку люди втрачають до 5% мозкової речовини кожної декади життя. Тож розвивати та тренувати мозок треба починати якомога раніше.

Загибель нервових клітин, втрата зв’язків між клітинами частіше трапляється у жінок, особливо після клімаксу. Зниження рівня допаміну на 10% щодесять років життя з середнього віку знижує когнітивні та рухові функції.

Танцюй і будеш молодим(-ою)

Труднощі з тим, щоб знайти потрібне слово, знижені можливості планування, уваги, сповільнене мислення — це все прояви того, що мозок поступово починає старіти.

Щоб підтримати його в тонусі, вводь у буденність прості звички: контролюй рівень тиску, цукру в крові, забудь про паління та регулярно займайся фізичною аеробною активністю.

Відсутність фізичної активності або низька фізична активність, а також надлишкова вага в середньому віці 45-65 років — один із показників раннього когнітивного зниження.

Жінкам старшим за 40 років не треба нехтувати аеробікою, танцями, рухом. Вони краще впливають на мозок, ніж статичні вправи в тренажерному залі.

Саме тому за молодість мозку відповідає далеко не кількість прочитаних книг. На нього впливає твоя активність.

Недарма кажуть, що рух — це життя, тому навіть прості прогулянки можуть поліпшити когнітивні здібності.

На мозок впливає не тільки рівень активності впродовж життя. Ти перетворюєшся на те, що ти їси. Ми розповіли, як жирна їжа впливає на мозок.

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