Мозг начинает стареть? Как поддерживать его молодость до глубокой старости

Человеческая природа устроена так, что мы стареем и умираем. Однако старение тела не столь страшно, как старение мозга.

Ты начинаешь постепенно терять все воспоминания и навыки, над которым так усердно работал(-а) в молодости. У тебя ухудшаются память, внимание и навыки планирования.

Возраст постоянно меняет мозговые структуры, снижает концентрацию веществ, передающих импульсы между клетками, и уровень гормонов. Если ничего с этим не делать, то в перспективе следует ожидать деменцию или Альцгеймер.

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Бороться со старением непросто, но возможно. Как именно поддерживать здоровье и молодость мозга, рассказала невропатолог Ольга Шульга.

С какого возраста мозг становится старше

Возраст действительно способствует уменьшению объема мозга, изменениям мозговых сосудов и снижению когнитивных функций. Но где тот определенный рубеж, с которого начинается обратный отсчет?

Ольга Шульга рассказывает, что возраст, с которого мозг начинает стареть, существует, и он приходит раньше, чем большинство думает.

Приблизительно с 40-летнего возраста люди теряют до 5% мозгового вещества каждую декаду жизни. Так что развивать и тренировать его нужно начинать как можно раньше.

Гибель нервных клеток, потеря связей между клетками чаще встречается у женщин, особенно после климакса. Снижение уровня дофамина на 10% каждые десять лет жизни со среднего возраста способствует снижению когнитивных и двигательных функций.

Танцуй и будешь молодым(-ой)

Трудности с тем, чтобы найти верное слово, ухудшенные возможности планирования, снижение внимания, замедленное мышление — все это верные проявления того, что твой мозг постепенно начинает стареть.

Чтобы поддержать его в тонусе, вводи в режим дня простые привычки: контролируй уровень давления, сахара в крови, забудь о курении и регулярно занимайся физической аэробной активностью.

Отсутствие физической активности или низкая физическая активность, а также избыточный вес в среднем возрасте 45-65 лет — один из предикторов раннего когнитивного снижения.

Женщинам старше 40 лет не нужно пренебрегать аэробикой, танцами, движением. Они лучше оказывают влияние на мозг, чем статические упражнения в тренажерном зале.

Именно поэтому за молодость мозга отвечает далеко не количество прочитанных книг. На него оказывает влияние твоя активность.

Не зря говорят, что движение — это жизнь, поэтому даже простые прогулки могут способствовать улучшению когнитивных способностей.

На мозг влияет не только уровень активности на протяжении жизни. Ты превращаешься в то, что ты ешь. Мы рассказали, как жирная пища влияет на твой мозг.

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