Сонце забирає роки: вчені назвали шокуючу причину старіння

Учені з’ясували, що тривала спека може змусити організм людини старіти швидше. Йдеться не просто про втому чи погане самопочуття у спекотні дні — під впливом високих температур змінюється робота клітин, і людина починає біологічно старішати раніше, ніж мала б. Особливо це стосується літніх людей і тих, хто живе в регіонах, де спека триває місяцями.

Ці висновки були зроблені в межах дослідження під назвою “Зовнішня спека і прискорене епігенетичне старіння серед літніх людей у США”, яке опублікували в журналі Science Advances.

Що означає біологічне старіння

Це показник того, як функціонує організм на клітинному рівні. Якщо він вищий за хронологічний вік, зростає ризик хвороб і смертності. Екстремальна спека, як з’ясували дослідники, може посилювати цей процес.

Дослідження охопило понад 3600 американців віком від 56 років. Учасники проживали в різних регіонах США — від прохолодних до спекотних. Зразки їхньої крові аналізували впродовж шести років, вимірюючи епігенетичні зміни — особливості вимкнення або вмикання генів через метилювання ДНК.

Результат дослідження шокував, адже виявилося, що жителі спекотних регіонів біологічно старіли швидше.

Старість через спеку: що відомо

Особливо помітним був ефект у містах, де температура перевищувала понад 32°C протягом понад півроку.

Наприклад, мешканці Фінікса, Аризона, зазнали до 14 місяців додаткового біологічного старіння, порівняно з людьми з регіонів із менш ніж 10 спекотними днями на рік.

Професорка Дженніфер Айлшир пояснює, що це пов’язано з тим, що організм літніх людей не може швидко охолоджувати їхнє тіло.

— Люди похилого віку пітніють менше. Їхній організм втрачає здатність ефективно охолоджуватись. Саме тому поєднання високої температури та вологості особливо небезпечне — зазначила експертка.

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Висновки вчених можуть вплинути й на міське планування. Архітектори та політики мають враховувати зміни клімату при створенні інфраструктури: більше тіні, зелені насадження, прохолодні зупинки, безпечні тротуари.

Усе це — необхідність, а не розкіш, в умовах глобального потепління та старіння населення.

— Якщо скрізь стає тепліше, то населення старіє. Отож нам потрібно подбати про стратегії пом’якшення таких наслідків, — сказала професорка.

Наука каже, якщо спека прогресує, ми маємо адаптувати простір навколо себе. Бо клімат впливає не лише на настрій, він буквально змінює нашу ДНК.

Чи задумувались ви, коли саме наш організм починає старіти на молекулярному рівні, і що впливає на цей процес, раніше Вікна писали про це.

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