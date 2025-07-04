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Сонце забирає роки: вчені назвали шокуючу причину старіння

Юлія Хоменко, редакторка сайту 04 Липня 2025, 15:00
Сонце забирає роки: вчені назвали шокуючу причину старіння
Фото Unsplash

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