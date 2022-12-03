Щоб краще думалося і легше минали холоди: кому та скільки варто приймати вітамін D

Вітамін D є важливою складовою гарного самопочуття та допомагає людині адаптуватися у міжсезоння та зимовий період. Медики радять приймати вітамін D додатково із жовтня по квітень.

Кому потрібно приймати вітамін D, скільки та для чого — розповіли на порталі Бережи себе.

Коли з’являється дефіцит вітаміну D?

Дефіцит вітаміну пов’язаний із низкою патологій та розладів, як-от цукровим діабетом другого типу, деменцією та автоімунними хворобами. Недостатність цього вітаміну провокує рахіт у дітей та остеомаляцію у дорослих.

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За британськими настановами, профілактична щоденна доза у 400 МО вітаміну D не завадить усім здоровим дорослим та дітям від п’яти років у період із жовтня по квітень. Таку ж дозу рекомендують приймати немовлятам на грудному вигодовуванні протягом усього року.

Хто може бути в групі ризику

Для людей, які знаходяться в групі ризику, лікар/ка може призначити терапевтичну дозу. Потенційно, до такої категорії людей відносять:

вегани/-ки;

люди, які довго перебувають у приміщенні (люди старшого віку, ув’язнені, люди, які вимушені бути постійно в укриттях через війну тощо);

ті, хто має хронічні захворювання печінки та нирок;

хто приймає певні ліки;

люди 65+ та діти;

ті, хто має ожиріння;

хто має сильно пігментовану шкіру;

хто носить закритий одяг увесь рік.

Скільки приймати вітаміну D

Дорослі та здорові люди, які не мають розладів засвоєння поживних речовин та не належать до групи ризику, можуть приймати вітамін D у дозуваннях 400-1000 МО на добу від жовтня до квітня. У таких саме дозуваннях радять приймати вітамін і дітям віком до п’яти років.

Немовлята суто на грудному вигодовувані або ті, які п’ють за добу менше ніж літр збагаченої вітаміном D суміші, мають також приймати профілактичну дозу 400 МО протягом цілого року.

Дітям, старшим за рік, можна не приймати профілактичної дози вітаміну D постійно, якщо вони не знаходяться у групі ризику.

Але редакція Вікна-новини наголошує: перед початком прийому ліків чи вітамінів варто порадитися із сімейним лікарем.

Інформація має лише рекомендаційний характер.

Дорослим також варто пам’ятати про свій імунітет під час холодів та морозів. Які вітаміни варто пити, що їсти, а чого уникати — ми пояснювали в іншому матеріалі.

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