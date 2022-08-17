Чому не треба просто так купувати вітаміни? З ким радитися та які аналізи здавати — пояснюють експерти

Вітаміни — це речовини, які потрібні для здорового функціонування організму людини. Від них залежить побудова м’язів, гормонів та перебіг інших процесів в організмі.

Деякі вітаміни організм виробляє сам, але більшість із них ми отримуємо з їжею. Та проблема в тому, що нині чимало людей вживають вітаміни без консультації з лікарем, іноді просто послухавши якогось відомого блогера.

Медики застерігають — цього робити не можна. Бо у кращому випадку вітаміни будуть просто не ефективні. У гіршому — можуть серйозно зашкодити здоров’ю.

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Ми спробували розібратися з лікарями, чому не варто призначати собі вітаміни і як вони можуть зашкодити.

Нутриціологиня Ольга Дорош про вітаміни знає все. Каже, що її головне завдання — зробити так, щоб організм людини отримував усі необхідні поживні речовини у правильному співвідношенні.

Варто звернути увагу на вітамін С. Вже за місяць йде осінь, сезон застуд.

— До речі, існує міф, що найбільше його у цитрусових. Це не так. Чимало його в ягодах. Багаті на вітамін С і всі види капусти. Також раджу звернути увагу на вітаміни групи В. Вони є у м’ясі, птиці, горішках, — розповідає нутриціологиня Ольга Дорош.

Важливу роль у функціонуванні організму відіграє і вітамін D. Він стимулює синтез чоловічих статевих гормонів, бере участь у дозріванні яйцеклітини у жінок. А ще — важливий для здоров’я кісток. Його дефіцит може привести до м’язової слабкості та втоми.

Сонливість, підвищена втома, ламкість нігтів, випадіння волосся, почуття виснаженості, невмотивованості. За таких ознак ми завжди перевіряємо рівень вітаміну D. У таких пацієнтів також перевіряємо рівень заліза.

— Причому ми визначаємо не сироваткове залізо, а такий показник, як феритин. Він нам демонструє запаси заліза в організмі. Тому що саме залізо — це нестабільний показник, і він може мінятися впродовж дня чи тижня, — розповідає терапевтка Діана Протоковило.

Аналіз на визначення феритину лікарка радить здавати, коли пацієнт не має температури, будь-яких скарг. І зранку, натщесерце. Чоловікам цей показник варто перевіряти хоча б раз на рік. Жінкам — за призначенням.

— Він може бути низьким під час вагітності, пологів, після лактації, а також у жінок, які мають рясні менструації та кровотечі. До речі, у чоловіків дефіцит заліза дуже рідко зустрічається. Тому саме жінки мають стежити уважно за цим, — наголошує терапевтка Діана Протоковило.

Перевіряти лабораторно наявність тих чи інших вітамінів теж варто уважно. Найчастіші дефіцити — заліза, вітаміну D та В12. Все інше, як-то вітамін С, цинк, зазвичай ми наїдаємо з їжею, і немає потреби приймати комплексні вітаміни.

Ще варто перевіряти рівень фолієвої кислоти. Особливо жінкам. Серед тих вітамінів, які медики радять приймати впродовж усього року і навіть у профілактичних цілях — лише вітамін D.

Його є сенс приймати впродовж року усім і кожному. Тобто ми його призначаємо діткам від народження і в профілактичних дозах, якщо немає лабораторно підтвердженого дефіциту.

Його має приймати кожна людина. У групі ризику, окрім діток, є вагітні, годуючі мами, особи з хронічною патологією, як-от серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, і літні люди.

Профілактично для діток до року — 500 міжнародних одиниць (МО), після року — 1000 МО. Для дорослих досить 1000–2000 МО.

Все залежить від того, чи має людина доступ до якісної жирної риби, звідки ми також можемо отримувати вітамін D, — радить терапевтка Діана Протоковило.

Приймати найкраще під час їжі. Фахівці вкотре наголошують, що вживати вітамінні добавки без відповідних аналізів небезпечно, можна навіть стимулювати деякі форми онкології.

Бо одні вітаміни можуть як підсилювати дії інших, так і послаблювати. І наслідки можуть бути різними.

— Наприклад, вітамін С буде покращувати засвоєння заліза. Водночас кальцій разом з залізом буде погіршувати засвоєння один одного. Лікар це врахує і вибере оптимальні препарати для людини. Той таки вітамін А, коли його забагато, у вагітних жінок може викликати викидень. Вітамін С може негативно впливати на наші нирки.

Загалом велика кількість добавок, яка приймається людьми без консультації лікаря, може негативно впливати на нашу печінку. Треба все приймати контрольовано і з розумом, — застерігає нутриціологиня Ольга Дорош.

Жінка радить запасатися на зиму замороженими ягодами, зеленню та овочами. А ще — збалансовано харчуватися. Природа дала нам усе, щоб отримувати вітаміни з харчових продуктів і від сонця.

Треба лише докласти трохи зусиль і збалансувати своє харчування.

— Є окремі випадки, коли людина має проблеми зі здоров’ям через дефіцит певних вітамінів чи елементів. Тоді справді варто вживати вітаміни, але суворо за показаннями та після консультації з лікарем, — наголошує Ольга Дорош.

Щоб не було дефіциту вітамінів в організмі, треба вести правильний та здоровий спосіб життя, вживати корисну їжу, намагатись дотримуватися балансу білків, жирів, вуглеводів. А ще — ввести в раціон сезонні овочі та фрукти. Виключити алкоголь.

Також варто правильно готувати овочі — запікати чи готувати на пару, а не смажити. Бо так у продуктах зберігається більше поживних речовин. І не забувати про спорт.

Експертки наголошують, що здебільшого потрібні вітаміни можна отримати з продуктів харчування. Тому читай, як рослинні продукти допоможуть отримати усі корисні елементи.

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