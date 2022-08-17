Здоров'я та краса
Ексклюзив

Чому не треба просто так купувати вітаміни? З ким радитися та які аналізи здавати — пояснюють експерти

Наталія Жуковська 17 Серпня 2022, 17:00
Вітаміни
Фото: Pexels, Unsplash

Ексклюзиви
Чому люди одружуються під час війни
Феномен одруження під час війни. Чому люди поспішають іти під вінець та що чекає на стосунки потім
Павло Мартишев
Втричі дорожчі овочі. У чому причина і чому не варто бігти скуповувати городину, щойно та подешевшає
Jamala
Сила — в нашій незламності! Джамала про допомогу Україні, участь у польських Танцях із зірками та свою найбільшу мрію
молочница
Не заплющуй очі на молочницю! Читай, чому вона тебе не відпускає та чи можна розпрощатись з кандидозом назавжди
Дивитись більше

Більше новин
Як позбутися ігроманії
Як вилікувати ігроманію: стан, коли реальне життя більше не приваблює
Словничок війни
Від Чмоні до бавовни. Будь у тренді: словничок термінів, які породила війна
Місячний календар стрижок на серпень 2022
Сприятливі дати для зміни іміджу: місячний календар стрижок на серпень 2022
Манікюр на серпень 2022 року - ідеї у фото
Ідеї для манікюру на серпень 2022: спробуй заворожливе сяйво, ніжність нюду чи квіткову магію
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як позбутися ігроманії
Як вилікувати ігроманію: стан, коли реальне життя більше не приваблює
Як приготувати гуакамоле — рецепт Володимира Ярославського
Як приготувати гуакамоле? Ідеальна закуска та інгредієнт до салату
як стоматолог з Дніпра тримає медичний фронт
Здорова усмішка для бійців з передової: як стоматолог з Дніпра тримає медичний фронт
Як лікувати геморой: чим лікувати і що найкраще допомагає
Турбує геморой? Що потрібно знати про симптоми та лікування — коментує проктолог

Відео
0:05:56
Військова форма для собак

Військова форма для собак набуває популярності — таку амуніцію тепер хочуть усі
Олексій Резніков
Потрібні конкретні фахівці — Резніков розповів, кого наразі мобілізують до лав української армії
0:01:20
Затока
Ще одна “військова” ціль. Росіяни вдарили з ракет по курортній Затоці на Одещині, є постраждалі
0:02:08
як стоматолог з Дніпра тримає медичний фронт
Здорова усмішка для бійців з передової: як стоматолог з Дніпра тримає медичний фронт
0:04:12
Каркасні будинки для переселенців
Каркасні будинки за канадською технологією — нова альтернатива для тих, хто втратив домівку
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 17 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 17 серпня
0:03:04
Дефіцит ліків у Степногірську
Запас останньої надії: як жителі Степногірська виживають без елементарних медикаментів
0:04:18
Затоплене село Демидів
Змушені жити по коліна у воді: як жителі села Демидів страждають від підтоплень
0:03:59
Чи відкриють школи 1 вересня
Бути чи не бути: як організують очне навчання цього 1 вересня та чи готові українські школи
0:02:33
У Затоці здетонувала міна прямо у морі
Небезпечне купання у Затоці: три смерті та важкі розриви органів у вцілілих
Більше відео
Словничок війни
Читати далі
Від Чмоні до бавовни. Будь у тренді: словничок термінів, які породила війна
Місячний календар стрижок на серпень 2022
Читати далі
Сприятливі дати для зміни іміджу: місячний календар стрижок на серпень 2022

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь