Почему не нужно просто так покупать витамины? С кем советоваться и какие анализы сдавать — объясняют эксперты

Витамины — это вещества, необходимые для нормального функционирования организма человека. От них зависит построение мышц, гормонов и другие процессы в организме.

Некоторые витамины организм может производить сам, но большинство из них мы получаем с едой. Но проблема в том, что сейчас многие употребляют витамины без консультации с врачом, просто послушав какого-нибудь известного блогера.

Медики отмечают — этого делать нельзя. Ибо в лучшем случае витамины будут просто не эффективны. В худшем — могут серьезно помешать здоровью.

Мы попытались разобраться с врачами, почему не следует назначать себе витамины и как они могут навредить.

Нутрициолог Ольга Дорош о витаминах знает все. Говорит, что ее главная задача — сделать так, чтобы организм человека получал все необходимые питательные вещества в правильном соотношении.

Следует обратить внимание на витамин С. Уже через месяц будет осень, сезон простуд.

— Кстати, существует миф, что больше всего он содержится в цитрусовых. Это не так. Его много в ягодах. Богаты витамином С и все виды капусты. Также советую обратить внимание на витамины группы В. Они содержатся в мясе, птице, орешках, — рассказывает нутрициолог Ольга Дорош.

Важную роль в функционировании организма играет и витамин D. Он стимулирует синтез мужских половых гормонов, участвует в созревании яйцеклетки у женщин. А еще — важен для здоровья костей. Его дефицит может привести к мышечной слабости и усталости.

Сонливость, повышенная усталость, ломкость ногтей, выпадение волос, чувство истощенности, немотивированности. При таких признаках мы всегда проверяем уровень витамина D. У таких пациентов также проверяем уровень железа.

— Причем мы определяем не сывороточное железо, а такой показатель, как ферритин. Он нам дает картину запасов железа в организме. Потому что именно железо — это нестабильный показатель, и он может меняться в течение дня или недели, — рассказывает терапевт Диана Протоковило.

Анализ на определение ферритина врач советует сдавать, когда у пациента нормальная температура, нет каких-либо жалоб. И утром, натощак. Мужчинам этот показатель следует проверять хотя бы раз в год. Женщинам — по назначению.

— Он может быть низким при беременности, после родов, лактации, а также у женщин с обильными менструациями и кровотечениями. Кстати, у мужчин дефицит железа очень редко встречается. Поэтому именно женщины должны следить внимательно за этим, — отмечает терапевт Диана Протоковило.

Проверять лабораторно наличие тех или иных витаминов тоже следует внимательно. Самые частые дефициты — железа, витамина D и В12. Все остальное, например, витамин С, цинк, как правило, мы получаем с едой, и нет необходимости в приеме комплексных витаминов.

Еще следует проверять уровень фолиевой кислоты. Особенно женщинам. Среди витаминов, которые медики советуют принимать в течение всего года и даже в профилактических целях, — только витамин D.

Есть смысл его принимать в течение года всем и каждому. То есть мы его назначаем деткам от рождения и в профилактических дозах, если нет лабораторно подтвержденного дефицита.

Его должен принимать каждый человек. В группе риска, кроме деток, беременные, кормящие мамы, лица с хронической патологией (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет) и пожилые люди.

Профилактически для детей до года — 500 международных единиц (МЕ), после года — 1000 МЕ. Для взрослых достаточно 1000–2000 МЕ.

Все зависит от того, есть ли у человека доступ к качественной жирной рыбе, откуда мы также можем получать витамин D, — советует терапевт Диана Протоковило.

Принимать лучше всего во время еды. Специалисты еще раз отмечают, что употреблять витаминные добавки без соответствующих анализов опасно, можно даже стимулировать некоторые формы онкологии.

Потому что одни витамины могут как усиливать действия других, так и ослаблять. И последствия могут быть разными.

— Например, витамин С будет улучшать усвоение железа. В то же время кальций вместе с железом будет ухудшать усвоение друг друга. Врач это учтет и выберет оптимальные препараты для человека. Тот же витамин А, если его много, у беременных женщин может вызвать выкидыш. Витамин С может оказывать негативное влияние на наши почки.

В результате большое количество добавок, принимаемых людьми без консультации врача, может негативно влиять на нашу печень. Надо все принимать контролируемо и с умом, — говорит нутрициолог Ольга Дорош.

Женщина советует запасаться зимой замороженными ягодами, зеленью и овощами. А еще — сбалансировано питаться. Природа дала нам все, чтобы получать витамины из пищевых продуктов и солнца.

Надо только приложить немного усилий и сбалансировать свое питание.

— Есть частные случаи, когда у человека проблемы со здоровьем из-за дефицита определенных витаминов или элементов. Тогда действительно следует употреблять витамины, но строго по показаниям и после консультации с врачом, — отмечает Ольга Дорош.

Чтобы не было дефицита витаминов в организме, нужно вести правильный и здоровый образ жизни, употреблять полезную пищу, стараться соблюдать баланс белков, жиров, углеводов. А еще — ввести в рацион сезонные овощи и фрукты. Исключить алкоголь.

Также следует правильно готовить овощи — запекать или готовить на пару, а не жарить. Таким образом в продуктах сохраняется больше питательных веществ. И не забывать о спорте.

Эксперты отмечают, что в большинстве своем нужные витамины можно получить из продуктов питания. Потому читай, как растительные продукты помогут получить все полезные элементы.

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