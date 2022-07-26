Витамины, полезные бактерии и хорошее психическое здоровье: зачем есть 30 растительных продуктов еженедельно

О том, что нужно есть как можно больше овощей и фруктов, нам часто говорят родные люди и многие звезды с экранов. Однако мало кто объясняет, зачем это нужно.

Чаще всего в ход идет аргумент о количестве витаминов. Но неужели на этом вся польза и заканчивается?

Как уверяет нутрициолог Анастасия Голобородько, преимуществ растительная пища имеет немало. Так исследователи из American Gut Project обнаружили, что люди, употребляющие более 30 различных растений в неделю, имеют лучшие показатели здоровья, чем те, кто ест меньше растительной пищи.

Поэтому нутрициолог объясняет, какие именно преимущества ждут тех, кто решится добавить в свой рацион больше видов овощей, фруктов и даже зерновых и бобовых.

Предотвращение развития тяжелых заболеваний

Когда человек начинает употреблять больше растительной пищи, количество полезных бактерий в организме растет, что помогает ему производить так называемые короткоцепочечные жирные кислоты.

Именно такие сочетания обладают способностью снижать риск возникновения воспалительных и онкологических заболеваний.

Кроме того, Всемирный фонд исследования рака дает немало доказательств того, что растительная пища помогает в профилактике возникновения тяжелых болезней.

Улучшение восприимчивости организма к антибиотикам

Исследователи считают, что люди, употребляющие больше мяса, чем растений, получают вместе с животным белком и определенное количество антибиотика. Таким образом организм привыкает к нему и уже не сможет воспринимать его как лекарственное средство, когда это потребуется.

Однако люди, употребляющие больше растительной пищи, имеют меньше генов, кодирующих молекулярные насосы, помогающие бактериям избегать антибиотиков.

Такое же утверждение можно применить и к инсулину. Таким образом, добавив большее количество растений в рацион, можно улучшить метаболическое здоровье и сохранить способность своего организма в нужный момент воспринять лекарство.

Более стойкое психическое здоровье

Также исследователи не обошли вниманием аспект психического здоровья и обнаружили, что виды бактерий кишечника человека с психологическими проблемами и без них отличаются.

Поэтому увеличение разнообразия питания большим количеством растений, чтобы обогатить кишечную флору, может стать хорошей идеей.

Однако, когда случается напряженная ситуация в жизни, руки так и тянутся к чему-то вредному. Читай, какие продукты помогают в борьбе со стрессом.

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