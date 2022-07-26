Вітаміни, корисні бактерії та гарне психічне здоров’я: навіщо їсти 30 рослинних продуктів щотижня

Про те, що потрібно їсти якомога більше овочів та фруктів, нам часто говорять як рідні люди, так і чимало зірок з екранів. Однак мало хто пояснює, навіщо це потрібно.

Найчастіше в хід йде аргумент про кількість вітамінів. Та невже на цьому вся користь і закінчується?

Як запевняє нутриціологиня Анастасія Голобородько, переваг рослинна їжа має чимало. Так дослідники з American Gut Project виявили, що люди, які вживають понад 30 різних рослинних продуктів на тиждень, мають кращі показники здоров’я, ніж ті, хто їсть менше такої їжі.

Тож нутриціологиня пояснила, які саме переваги чекають на тих, хто наважиться додати до свого раціону більше видів овочів, фруктів та навіть зернових і бобових.

Запобігання розвитку тяжких хвороб

Коли людина починає вживати більше рослинної їжі, кількість корисних бактерій в організмі зростає, що допомагає йому виробляти так звані коротколанцюгові жирні кислоти.

Саме такі сполучення мають здатність знижувати ризик виникнення запальних та онкологічних захворювань.

Крім того, Всесвітній фонд дослідження раку надає чимало доказів того, що рослинна їжа допомагає у профілактиці виникнення тяжких хвороб.

Покращення сприйнятливості організму до антибіотиків

Дослідники вважають, що люди, які вживають більше м’яса, аніж рослин, отримують разом із тваринним білком і певну кількість антибіотика. Таким чином, організм звикає до нього і вже не зможе сприймати його як лікарський засіб, коли це буде потрібно.

Однак люди, які вживають більше рослинної їжі, мають менше генів, які кодують молекулярні помпи, що допомагають бактеріям уникати антибіотиків.

Таке ж твердження можна застосувати й до інсуліну. Таким чином, додавши більше рослин у раціон, можна покращити метаболічне здоров’я та зберегти здатність свого організму у потрібний момент сприйняти ліки.

Більш стійке психічне здоров’я

Також дослідники не оминули увагою аспект психічного здоров’я та виявили, що види бактерій кишківника людини з психологічними проблемами та без них різняться.

Тому урізноманітнення харчування більшою кількістю рослин, щоб збагатити кишкову флору, може стати гарною ідеєю.

Проте, коли трапляється напружена ситуація у житті, руки так і тягнуться до чогось шкідливого. Читай, які продукти допомагають у боротьбі зі стресом.

А ще у Вікна-новини є свій Telegram-канал. Підписуйся та читай найцікавіше!