Призначаєш собі антибіотики? Ми розкажемо, чим небезпечний безконтрольний прийом ліків

Щорічно кількість людей, які мають стійкість до антибіотиків, збільшується. Це означає, що антибіотики вже не здатні допомогти декому в лікуванні тяжких хвороб. Така ситуація склалася через безконтрольний прийом цих препаратів.

Українці часто нехтують візитами до лікаря та призначають самі собі антибіотики навіть за найменшої температури. Проте медики застерігають — що більше цих ліків потрапляє в організм, то більше бактерії до них звикають, адаптуються і мутують. Тож медикаменти просто припиняють діяти.

Небезпека надмірного вживання антибіотиків

Прийом антибіотиків без медичних показань прискорює формування у збудників хвороб стійкості до антибіотиків. Інфекції, викликані мікроорганізмами, стійкими до антибіотиків, мають більш складний характер і набагато важче піддаються лікуванню, — пише доктор Комаровський у своєму Instagram.

Антибіотик небезпечний тим, що він не може зрозуміти, де корисна бактерія, а де — погана, тому вбиває все.

Деякі лікарі також зловживають призначенням антибіотиків. А ще їх щедро додають під час вирощування худоби чи птиці та для лікування тварин. Як наслідок, люди все більше мають стійкість до цих препаратів.

Тоді виходить ситуація, коли хворому з 25 можливих медикаментів може допомогти лише один.

Сьогодні сотні тисяч людей гинуть від антибіотикорезистентності, а за даними ВООЗ, якщо не вплинути на цю ситуацію негайно, то за 10-15 років кількість таких смертей сягне мільйонів, — розповідає лікар-пульмонолог Ярослав Дзюблик.

Є групи антибіотиків, норму споживання яких українці перевищують у десятки разів. Завідувач відділу антимікробної резистентності та інфекційного контролю Центру громадського здоров’я Роман Колесник зазначає, що ми неправильно призначаємо антибіотики дітям при інфекціях верхніх дихальних шляхів.

Фактично ми можемо вважатися лідерами в Європі щодо нераціонального використання антибіотиків саме для цієї категорії населення.

Як вплинула пандемія на темпи вживання антибіотиків?

З початком пандемії коронавірусу споживання антибіотиків зросло ще більше. Тому треба негайно вирішувати цю проблему. Першим кроком стануть електронні рецепти, які вже з 1 квітня 2022 року запрацюють в обов’язковому порядку. Тоді без призначення лікаря такий препарат не купиш.

Пацієнт отримує СМС із кодом рецепта і звертається до аптеки. Працівник аптеки бачить код і відпускає препарат. Увесь ланцюг призначення препаратів відображається в електронній системі, — розповідає Олександр Гріценко.

Він є керівником експертної групи з питань раціонального застосування лікарських засобів МОЗ України.

У МОЗ тим часом наголошують: перед прийомом антибіотиків обов’язково проконсультуйтеся з лікарем.

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