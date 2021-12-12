Назначаешь себе антибиотики? Мы расскажем, чем опасен бесконтрольный прием лекарств

Ежегодно количество людей, имеющих устойчивость к антибиотикам, увеличивается. Это значит, что антибиотики уже не способны помочь некоторым в лечении тяжелых заболеваний. Такая ситуация сложилась из-за бесконтрольного приема этих препаратов.

Украинцы часто пренебрегают визитами к врачу и назначают сами себе антибиотики даже при малейшей температуре. Однако медики предостерегают — чем больше этих лекарств попадает в организм, тем больше бактерии к ним привыкают, адаптируются и мутируют. Так что медикаменты просто прекращают действовать.

Прием антибиотиков без медицинских показаний ускоряет формирование у возбудителей заболеваний устойчивости к антибиотикам. Инфекции, вызванные микроорганизмами, устойчивыми к антибиотикам, носят более сложный характер и намного труднее поддаются лечению, — пишет доктор Комаровский в своем Instagram.

Чем опасны антибиотики?

Антибиотик опасен тем, что он не может понять, где полезная бактерия, а где плохая, поэтому убивает все.

Некоторые врачи тоже злоупотребляют назначением антибиотиков. А еще их щедро добавляют при выращивании скота или птицы и для лечения животных. В результате у людей все больше развивается устойчивость к этим препаратам.

Тогда выходит ситуация, когда больному из 25 возможных медикаментов может помочь только один.

Сегодня сотни тысяч людей погибают от антибиотикорезистентности, а по данным ВОЗ, если не повлиять на эту ситуацию немедленно, то через 10-15 лет количество таких смертей достигнет миллионов, — рассказывает врач-пульмонолог Ярослав Дзюблик.

Есть группы антибиотиков, норму употребления которых украинцы превышают в десятки раз. Заведующий отделом антимикробной резистентности и инфекционного контроля Центра общественного здоровья Роман Колесник отмечает, что мы неправильно назначаем антибиотики детям при инфекциях верхних дыхательных путей.

Фактически мы можем считаться лидерами в Европе по нерациональному использованию антибиотиков именно для этой категории населения.

Как повлияла пандемия на потребление антибиотиков?

С началом пандемии коронавируса потребление антибиотиков выросло еще больше. Поэтому нужно незамедлительно решать эту проблему. Первым шагом станут электронные рецепты, которые уже с 1 апреля 2022 года заработают в обязательном порядке. Тогда без назначения врача такой препарат не купишь.

Пациент получает СМС с кодом рецепта и обращается в аптеку. Работник аптеки видит код и отпускает препарат. Вся цепь назначения препаратов отображается в электронной системе, — рассказывает Александр Гриценко.

Он работает руководителем экспертной группы по рациональному применению лекарственных средств Минздрава Украины.

А в МОЗ не устают напоминать: перед приемом антибиотиков обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беспокоитесь о своем здоровье? Возможно, пора оформить медицинскую страховку. Как работает медицинское страхование в Украине, можна почитать в материале по ссылке.