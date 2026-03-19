Без рецептов и круглосуточно: в Украине разрешили продажу лекарств на заправках

Украинские водители и путешественники уже со следующей недели получат возможность покупать самые необходимые медикаменты прямо на автозаправочных станциях (АЗС). Это решение стало одним из ключевых результатов правительственного совещания с участием министра здравоохранения Виктора Ляшко. Об этом пишет вице-премьер-министр Юлия Свириденко.

Аптечный сервис на дороге: что известно

Проект по продаже безрецептурных препаратов на заправках выходит на финишную прямую. На данный момент уже выдано 15 лицензий для крупных сетей АЗС, а еще 43 заявки находятся на рассмотрении в Гослекслужбе.

Это означает, что пассажиры и водители смогут круглосуточно приобрести базовый набор медикаментов (жаропонижающие, обезболивающие, антисептики и т.д.) в дороге. Контроль за качеством лекарств и условиями их хранения будет обеспечивать Гослекслужба.

Скрининг 40+: более 220 млн грн выплат участникам

Помимо расширения сети продажи лекарств, правительство отчитывается об успехах программы медицинских скринингов для украинцев старше 40 лет.

Более 133 тысяч граждан уже подали заявки через портал Дія или ЦНАПы;

Более 6400 человек прошли комплексное обследование сердечно-сосудистой системы, проверку на диабет и ментальное здоровье;

Государство уже выплатило участникам программы более 220 млн грн в качестве стимула для прохождения профилактических осмотров.

На данный момент услуга доступна в более чем 1700 медицинских учреждениях по всей стране.

Доступные лекарства и энергоавтономность больниц

Программа реимбурсации Доступные лекарства в 2026 году охватила рекордные 1,5 млн пациентов. Уже с апреля перечень бесплатных препаратов пополнят 37 новых наименований. Общий бюджет программы на этот год составляет 8,7 млрд грн.

Параллельно Минздрав усиливает подготовку больниц к возможным энергетическим вызовам.

На крышах 250 медучреждений уже установлены солнечные панели, а до конца года их количество вырастет еще на 300 единиц ;

В прифронтовых регионах готовится пилотный проект по установке мощных аккумуляторов для всех больниц, что позволит учреждениям работать автономно во время отключений света.

Энергоавтономность медицины является частью Планов стойкости регионов, что позволит оказывать помощь даже в самых тяжелых условиях.

