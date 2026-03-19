Без рецептів та цілодобово: в Україні дозволили продаж ліків на заправках

Українські водії та мандрівники вже з наступного тижня отримають можливість купувати найнеобхідніші медикаменти безпосередньо на автозаправних станціях (АЗС). Це рішення стало одним із ключових результатів урядової наради за участю міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка. Про це пише прем’єр міністр Юлія Свириденко.

Аптечний сервіс на дорозі: що відомо

Проєкт із продажу безрецептурних препаратів на заправках виходить на фінішну пряму. Наразі вже видано 15 ліцензій для великих мереж АЗС, а ще 43 заявки перебувають на розгляді у Держлікслужбі.

Це означає, що пасажири та водії зможуть цілодобово придбати базовий набір медикаментів (жарознижувальні, знеболювальні, антисептики тощо) у дорозі. Контроль за якістю ліків та умовами їхнього зберігання забезпечуватиме Держлікслужба.

Скринінг 40+: понад 220 млн грн виплат учасникам

Окрім розширення мережі продажу ліків, уряд звітує про успіхи програми медичних скринінгів для українців віком від 40 років.

Понад 133 тисячі громадян уже подали заявки через портал Дія або ЦНАПи;

Більше 6400 осіб пройшли комплексне обстеження серцево-судинної системи, перевірку на діабет та ментальне здоров’я;

Держава вже виплатила учасникам програми понад 220 млн грн як стимул для проходження профілактичних оглядів.

Наразі послуга доступна у більш ніж 1700 медичних закладах по всій країні.

Доступні ліки та енергоавтономність лікарень

Програма реімбурсації Доступні ліки у 2026 році охопила рекордні 1,5 млн пацієнтів. Вже з квітня перелік безоплатних препаратів поповнять 37 нових найменувань. Загальний бюджет програми на цей рік становить 8,7 млрд грн.

Паралельно МОЗ посилює підготовку лікарень до можливих енергетичних викликів.

На дахах 250 медзакладів уже встановлено сонячні панелі, а до кінця року їхня кількість зросте ще на 300 одиниць;

У прифронтових регіонах готується пілотний проєкт із встановлення потужних акумуляторів для всіх лікарень, що дозволить закладам працювати автономно під час відключень світла.

Енергоавтономність медицини є частиною Планів стійкості регіонів, що дозволить надавати допомогу навіть у найважчих умовах.

