Чому ми всі пишемо однаково: вчені виявили падіння мовного різноманіття через ШІ

Штучний інтелект, який колись навчали писати як людина, тепер почав змінювати саму природу людського спілкування, стираючи непередбачуваність нашого письма та мовлення.

Останні дослідження Університету Південної Каліфорнії (USC) свідчать про те, що використання великих мовних моделей (LLM) штовхає користувачів до стандартизованого стилю, різко знижуючи різноманітність словникового запасу та структури речень.

Смерть авторського стилю: як ШІ навчив нас розмовляти “корпоративною мовою”

Аналіз наукових журналів, місцевих новин та соціальних мереж показав, що після виходу ChatGPT стилістична розмаїтість текстів почала стрімко падати. Люди дедалі частіше обирають ідеалізовану та передбачувану форму мови, намагаючись надати своїм текстам вигляду професійності та впливовості.

Цей феномен отримав назву середньостатистичний LinkedIn-стиль — позбавлена автентичності корпоративна мова, яка звучить правильно, але абсолютно бездушно.

Цікаво, що вплив ШІ відчувають навіть ті, хто ним не користується. Дослідники з Інституту розвитку людини імені Макса Планка виявили, що “улюблені” слова ChatGPT, такі як delve (заглиблюватися), meticulous (ретельний) або comprehend (розуміти), дедалі частіше з’являються у повсякденних розмовах.

Люди підсвідомо копіюють ритм і лексику ШІ, вважаючи такий стиль еталонним. Алекс Махадеван із Пойнтерівського інституту зауважує, що тексти, згенеровані штучним інтелектом, зазвичай граматично бездоганні, але посередні.

У них немає мистецтва, немає тієї хорошої поганої прози, яка робить текст унікальним і людським. Більше того, професійні автори починають займатися самоцензурою: Махадеван зізнається, що тепер тричі перевіряє власні тексти, аби уникнути типових маркерів ШІ.

Згідно з опитуванням Brookings за 2025 рік, ШІ вже використовують 32% малих підприємств для комунікації з клієнтами та 16% приватних осіб для ведення соціальних мереж. Емілі Бендер, лінгвістка з Університету Вашингтона, попереджає про серйозні індивідуальні та суспільні втрати від такого тренду.

Вона наголошує, що в самій боротьбі за кожне написане слово полягає процес мислення. Коли ми доручаємо написання тексту машині, ми відмовляємося не лише від праці, а й від можливості навчитися висловлювати власні думки та формувати нові ідеї.

Раніше ми писали, що Вікіпедія вводить жорсткі обмеження на використання ШІ — читай в матеріалі, у чому причина.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!