День художника 2026 в Украине: история и готовые поздравления для творцов

День художника в Украине ежегодно отмечается во второе воскресенье октября. В 2026 году этот праздник выпадает на 11 октября. Это особый день для всех деятелей изобразительного искусства, чей талант и умение способствовали развитию украинской культуры.

В нашем материале рассказываем об истории праздника и публикуем приятные поздравления для деятелей этой области.

День художника 2026 в Украине: история праздника

День художника начали праздновать в независимой Украине 28 лет назад – с октября 1998-го. Тогдашний президент Леонид Кучма своим приказом №1132/98 установил новый профессиональный праздник в молодом государстве.

— Учитывая роль художников Украины в развитии украинского изобразительного искусства, возрождении национальных традиций в художественном творчестве и в поддержку инициативы Союза художников Украины постановляю: установить в Украине профессиональный праздник — День художника, который ежегодно отмечают во второе воскресенье октября, — говорится в указе президента.

Украинское изобразительное искусство является настоящим достоянием нашего государства, корни которого уходят в период трипольской культуры (наибольший подъем имела между 4200 и 3200 годами до н. э.), а также скифской культуры VII—III вв. до н. е.

Художественные достижения как трипольцев, так и скифов имеют огромное историческое значение не только для Украины, но и для всего мира в целом.

Искусство Киевской Руси также принесло в украинскую культурную сокровищницу многочисленные образцы мозаик, фресок, иконописи и книжной миниатюры.

Кроме того, важными историческими центрами украинского художественного искусства в XVII-XVIII стали художественная школа при Киево-Печерской лавре и Киево-Могилянская академия.

Изобразительное искусство Украины выросло на фундаменте народного и профессионального творчества многих поколений. Национальная художественная традиция формировалась долгими веками и в конце концов ярко расцвела в современном украинском государстве.

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Поздравление с Днем художника 2026

С Днем художника! Твой дар – это умение останавливать время и показывать людям красоту там, где другие видят только обыденность. Желаю, чтобы твоя внутренняя палитра никогда не тускнела, каждый новый день дарил неожиданное вдохновение, а полотна находили свой отклик в сердцах. Пусть муза живет рядом, а кисть легко воплощает самые смелые замыслы!

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Поздравляю с праздником! Быть художником – это не просто профессия, это особое состояние души и смелость быть откровенным. Желаю тебе безграничного пространства для экспериментов, чистых и сочных красок в жизни, а также реализации тех проектов, от которых захватывает дыхание!

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С Днем художника Украины! Спасибо за то, что делаешь этот мир ярким и глубоким. Желаю, чтобы в твоей мастерской всегда царила особенная атмосфера уюта и творчества!

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Желаю палитры из светлых эмоций,

Чтоб каждый эскиз превращался в триумф,

Чтоб вдохновенье, как теплое солнце,

Рождало в душе гармоничный мотив.

Пусть кисть послушно воплощает задумки,

Картины находят ценителей взгляд,

И жизнь будет ярче любой акварели,

Без серых тонов и напрасных преград!

***

С Днем художника!

Твори и вдохновляйся,

Запечатлей мгновенья красоты!

Своим особым видением делись,

Преображая повседневные черты.

Пускай под кистью расцветают чувства,

Мечты сбываются легко и без помех,

И пусть в любимом, трепетном искусстве

Тебя всегда преследует успех!

***

Стирает кисть границы и сомненья,

На белом холсте оживают сны.

Художник — это магия мгновенья,

Вся глубина небесной тишины.

Пускай палитра никогда не блекнет,

И каждый штрих дарует радость вновь,

В твоих картинах пусть навеки крепнут

Надежда, вдохновенье и любовь!

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