Украинская художница получила международную награду за книгу о войне

Украинская художница Маргарита Винклер стала победительницей 67-го ежегодного конкурса иллюстрации Communication Arts Annual Illustration Competition. Награду принесла серия иллюстраций из книги Homebound, в которой автор осмысляет опыт войны и утраты дома. Художница поблагодарила жюри конкурса за признание и поддержку.

О книге Homebound

Книга, созданная Маргаритой как автором и иллюстратором, посвящена теме дома в условиях полномасштабной войны в Украине. Над проектом она работала в 2024 году, а печатное издание вышло в итальянском издательстве Orecchio Acerbo в 2026 году.

С начала полномасштабного вторжения России художница неоднократно обращается в своих работах к теме утраты, памяти и внутренней связи с домом. Homebound стала ее первой книгой, в которой она объединила авторский текст и визуальный язык.

Кто такая Маргарита Винклер

Маргарита Винклер — украинская визуальная художница, которая сейчас проживает в Ванкувере (Канада). В 2023 году она получила стипендию Фулбрайта для обучения в США, а в 2025 году окончила Rhode Island School of Design, получив степень магистра изобразительного искусства по иллюстрации.

Annual Illustration Competition — один из самых престижных международных конкурсов в сфере визуальных коммуникаций. Его ежегодно проводит журнал Communication Arts, основанный в 1959 году.

Работы победителей публикуются в печатном и цифровом выпусках Communication Arts Illustration Annual, а также на официальном сайте премии. Лауреаты получают персонализированную награду Award of Excellence и сертификаты.

