Українська художниця отримала міжнародну нагороду за книгу про війну

Українська художниця Маргарита Вінклер стала переможницею 67-го щорічного конкурсу ілюстрації Communication Arts Annual Illustration Competition. Нагороду принесла серія ілюстрацій із книги Homebound, у якій авторка осмислює досвід війни та втрати дому. Художниця подякувала журі конкурсу за визнання та підтримку.

Про книгу Homebound

Книга, створена Маргаритою як авторкою й ілюстраторкою, присвячена темі дому в умовах повномасштабної війни в Україні. Над проєктом вона працювала у 2024 році, а друком видання вийшло в італійському видавництві Orecchio Acerbo у 2026-му.

З початку повномасштабного вторгнення Росії мисткиня неодноразово звертається у своїх роботах до теми втрати, пам’яті та внутрішнього зв’язку з домом. Homebound стала її першою книгою, у якій вона поєднала авторський текст та візуальну мову.

Хто така Маргарита Вінклер

Маргарита Вінклер — українська візуальна художниця, яка нині мешкає у Ванкувері (Канада). У 2023 році вона отримала стипендію Фулбрайта для навчання у США, а у 2025-му завершила навчання в Rhode Island School of Design, здобувши ступінь магістрині образотворчого мистецтва з ілюстрації.

Про нагороду

Annual Illustration Competition — один із найпрестижніших міжнародних конкурсів у сфері візуальних комунікацій. Його щороку проводить журнал Communication Arts, заснований у 1959 році.

Роботи переможців публікують у друкованому та цифровому випусках Communication Arts Illustration Annual, а також на офіційному сайті премії. Лауреати отримують персоналізовану нагороду Award of Excellence та сертифікати.

