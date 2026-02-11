Для тебе Новини

Українська художниця отримала міжнародну нагороду за книгу про війну

Юлія Хоменко, редакторка сайту 11 Лютого 2026, 12:00 2 хв.
Маргарита Вінклер здобула міжнародну відзнаку
Фото Instagram

