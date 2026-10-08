День юриста в Украине 2026: когда празднуют и кого поздравить

Каждую осень в Украине отмечают профессиональный праздник людей, которые работают с законами, документами и защитой прав граждан. Когда приходится День юриста, как он появился и кого в этот день принято поздравлять — рассказываем в материале.

День юриста в Украине 2026: когда отмечают и история праздника

День юриста ежегодно отмечают 8 октября. В 2026 году профессиональный праздник приходится на четверг. Официально его установили 16 сентября 1997 года — согласно Указу Президента Украины №1022/97. С тех пор 8 октября является датой, когда в Украине поздравляют представителей юридической профессии.

В то же время история украинского права берет начало задолго до появления современной правовой системы. Одним из самых известных памятников права Киевской Руси является Русская правда — сборник правовых норм, который связывают с князем Ярославом Мудрым.

Появление первых положений Русской правды традиционно датируют октябрем 1016 года. Сборник содержал нормы, которые регулировали различные сферы жизни общества, в частности ответственность за правонарушения, имущественные отношения и порядок разрешения споров.

Именно с этой исторической датой связывают выбор 8 октября для профессионального праздника юристов. Таким образом, современный День юриста сочетает древнюю историю украинского права и традиции независимой Украины, которая официально учредила этот праздник в 1997 году.

Кого поздравлять с Днем юриста в Украине

С Днем юриста прежде всего поздравляют специалистов, чья работа связана с законодательством, правосудием и защитой прав граждан. Так кого именно поздравлять с Днем юриста?

Прежде всего судей, адвокатов, нотариусов, прокуроров, следователей и юрисконсультов. Поздравления также уместны для ученых и преподавателей, которые работают в сфере права.

Кстати, если среди твоих близких, друзей или коллег есть люди, которые работают в правовой сфере, их можно поздравить теплыми словами и пожелать профессиональных успехов, справедливых решений и вдохновения в работе.

Юридическая профессия охватывает множество направлений. Правоведы могут представлять интересы людей в суде, готовить юридические документы, консультировать по вопросам законодательства, сопровождать деятельность предприятий или помогать гражданам отстаивать свои права.

День юриста в Украине 2026 не относится к государственным праздникам и не предусматривает дополнительного выходного дня.

В то же время для представителей правовой сферы это важная профессиональная дата, когда принято благодарить специалистов за их работу и поздравлять с профессиональным праздником.

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