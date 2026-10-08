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День юриста в Украине 2026: когда празднуют и кого поздравить

Юлия Хоменко, редактор сайта 08 октября 2026, 07:30 3 мин.
День юриста в Украине: когда празднуют в 2026 году и кого поздравить
Фото Pexels

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