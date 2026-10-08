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День юриста в Україні 2026: коли святкують та кого привітати

Юлія Хоменко, редакторка сайту 08 Жовтня 2026, 07:30 3 хв.
День юриста в Україні: коли святкують у 2026 році та кого привітати
Фото Pexels

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