День юриста в Україні 2026: коли святкують та кого привітати

Щоосені в Україні відзначають професійне свято людей, які працюють із законами, документами та захистом прав громадян. На коли припадає День Юриста, як воно з’явилося та кого цього дня прийнято вітати — розповідаємо в матеріалі.

День юриста в Україні 2026: коли відзначають та історія свята

День юриста щороку відзначають 8 жовтня. У 2026 році професійне свято припадає на четвер. Офіційно його встановили 16 вересня 1997 року — відповідно до Указу Президента України №1022/97. Відтоді 8 жовтня є датою, коли в Україні вітають представників юридичної професії.

Водночас історія українського права бере початок задовго до появи сучасної правничої системи. Однією з найвідоміших пам’яток права Київської Русі є Руська правда — збірник правових норм, який пов’язують із князем Ярославом Мудрим.

Появу перших положень Руської правди традиційно датують жовтнем 1016 року. Збірник містив норми, які регулювали різні сфери життя суспільства, зокрема відповідальність за правопорушення, майнові відносини та порядок вирішення суперечок.

Саме з цією історичною датою пов’язують вибір 8 жовтня для професійного свята юристів. Тож сучасний День юриста поєднує давню історію українського права та традиції незалежної України, яка офіційно започаткувала це свято у 1997 році.

Кого вітати з Днем юриста в Україні

З Днем юриста насамперед вітають фахівців, чия робота пов’язана із законодавством, правосуддям і захистом прав громадян. Тож кого саме вітати з Днем юриста?

Передусім суддів, адвокатів, нотаріусів, прокурорів, слідчих та юрисконсультів. Привітання також доречні для науковців і викладачів, які працюють у сфері права. Доречі, якщо серед твоїх близьких, друзів чи колег є люди, які працюють у правничій сфері, їх можна привітати теплими словами та побажати професійних успіхів, справедливих рішень і наснаги в роботі.

Юридична професія охоплює чимало напрямів. Правники можуть представляти інтереси людей у суді, готувати юридичні документи, консультувати щодо законодавства, супроводжувати діяльність підприємств або допомагати громадянам відстоювати свої права.

День юриста в Україні 2026 не належить до державних свят і не передбачає додаткового вихідного дня. Водночас для представників правничої сфери це важлива професійна дата, коли прийнято дякувати фахівцям за їхню роботу та вітати з професійним святом.

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