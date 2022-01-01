Вітаміни та біодобавки — користь чи шкода для організму

Скільки разів за своє життя ти чув(-ла), що треба їсти овочі й фрукти, адже там вітаміни, а вітаміни — це запорука здоров’я?

З плином часу людство навчилося робити штучні вітаміни. Не треба їсти кілограм яблук, щоб отримати норму заліза, чи з’їдати цілу рибину, щоб отримати достатньо Омега-3. Можна лишень випити одну “магічну” капсулу.

Але, на превеликий жаль, деякі люди не знають міри. Думають, що чим більше вітамінів — тим краще, й скуповують чи не всі можливі біодобавки.

Ще й за часів пандемії попит на них виріс у кілька разів, а на ринку з’являється все більше нових найменувань.

Ми дізналися, чи дійсно варто їх вживати та які хвороби може спричинити передозування вітамінами.

Чи можна запастися вітамінами заздалегідь

Існує міф, що за літо можна наїстися вітамінів, вживаючи фрукти, овочі та ягоди, і тобі їх вистачить до зими. Але це так не працює.

“Наїсти” вітаміни наперед не вийде, адже більшість із них — водорозчинні.

— Це означає, що вони не затримуються у нас в організмі, надлишок виводиться з сечею. Ми потребуємо вітамінів щодня. Трохи складніше з жиророзчинними вітамінами — вони мають властивість накопичуватися в тканинах та печінці, тому затримуються в нас довше і виводяться довше, — розповідає у своєму блозі фармацевтиня Яна Українська.

Вона пояснює: людина завжди отримує корисні елементи з їжі та рідко може мати дефіцит якогось вітаміну. Звісно, якщо її раціон не одноманітний та вона не має хвороб кишечника.

Як правильно отримувати вітаміни з їжі

Експерти запевняють, що наситити організм вітамінами можна і без вживання біодобавок. Варто тільки правильно налаштувати свій раціон.

Якщо з усієї їжі, що ви вживаєте протягом дня, у вас половина овочів та фруктів, і якщо протягом тижня ви їх якось чергуєте та комбінуєте між собою: різного складу та різних кольорів, у такому разі ви повністю компенсуєте потребу організму у вітамінах і мікроелементах.

— У такому разі вам не потрібні біодобавки, — розповідає фахівчиня поведінкових факторів ризику Центру громадського здоров’я МОЗ України Наталія Усенко.

А для того щоб пропити курс вітамінів, спершу треба обов’язково проконсультуватися з лікарем, здати аналізи та дізнатись, яких вітамінів не вистачає саме твоєму організмові.

Небезпека понаднормового споживання вітамінів та біодобавок

Є дуже хороше прислів’я, добре всім знайоме: “Що занадто — то не здраво”. Воно працює в усіх сферах нашого життя. Здавалося б, вітаміни мають нести тільки користь нашому організму, але надмірне їх вживання є навпаки шкідливим.

Наприклад:

перевищення норми вітаміну С може призвести до хвороби нирок;

велика кількість йоду в організмі може викликати хвороби щитоподібної залози;

ненормоване вживання кальцію не тільки зміцнить ваші кістки, але й може призвести до сечокам’яної хвороби.

Варто пам’ятати, що біологічні та дієтичні добавки в Україні не є лікарськими засобами, за винятком медичних вітамінів, які лікар призначає внутрішньом’язово, тобто ін’єкцією.

Сумнівна якість біодобавок та вітамінів

— Сьогодні будь-хто у себе в гаражі може виробляти дієтичні добавки — закупити заготовки для капсул на китайських сайтах і туди крейду мішати, будь-що і друкувати дуже красиві етикетки, писати, що це вам допоможе від усіх хвороб, — розповідає дієтологиня Оксана Палладіна.

МОЗ повідомляє, що немає точних клінічних досліджень про користь БАДів (біологічно активних добавок). Також варто бути обережними й уважно читати усі протипоказання, адже взаємодія деяких добавок з ліками може мати небезпечні наслідки для здоров’я.

А ще надмірна кількість кальцію та вітаміну D потенційно збільшує ризик виникнення каменів у нирках.

Приймати такі вітаміни “про всяк випадок” категорично не рекомендується. Є дослідження, які вказують на потенційну шкоду для здоров‘я від таких добавок, особливо якщо не дотримуватись правил прийому або ж як наслідок тривалого споживання, — попереджає МОЗ.

Нині в МОЗ планують на законодавчому рівні боротися з розповсюдженням біодобавок як лікарських речовин. Зокрема, готується законопроект про заборону продажу цих препаратів в аптеках України.