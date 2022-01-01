Витамины и биодобавки — польза или вред для организма

Сколько раз за свою жизнь ты слышал(-ла), что нужно есть овощи и фрукты, ведь там витамины, а витамины — это залог здоровья?

Со временем человечество научилось делать искусственные витамины. Не нужно есть килограмм яблок, чтобы получить норму железа, или съедать целую рыбу, чтобы получить достаточно Омега-3. Можно всего лишь выпить одну “магическую” капсулу.

Но, к сожалению, у некоторых людей отсутствует чувство меры. Они думают, что чем больше витаминов – тем лучше, и скупают чуть ли не все возможные биодобавки.

Еще и при пандемии спрос на них вырос в несколько раз, а на рынке появляется все больше новых наименований.

Мы узнали, действительно ли следует их употреблять и какие болезни может вызвать передозировка витаминами.

Можно ли запастись витаминами заранее

Есть миф, что за лето можно наесться витаминов, употребляя фрукты, овощи и ягоды, и тебе их хватит до зимы. Но это так не работает.

“Наесть” витамины заранее не получится, ведь большинство из них — водорастворимые.

— Это значит, что они не задерживаются у нас в организме, все лишнее выводится с мочой. Витамины необходимы нам каждый день. Чуть сложнее с жирорастворимыми витаминами — они обладают свойством накапливаться в тканях и печени, поэтому задерживаются у нас дольше и выводятся дольше, — рассказывает в своем блоге фармацевт Яна Украинская.

Она объясняет: человек всегда получает полезные элементы из пищи и редко может страдать дефицитом витамина. Конечно, если его рацион не однообразен и у него нет болезней кишечника.

Как правильно получать витамины из еды

Эксперты уверяют, что насытить организм витаминами можно и без употребления биодобавок, стоит только правильно настроить свой рацион.

Если из всей пищи, которую вы употребляете в течение дня, у вас половина овощей и фруктов, и если в течение недели вы чередуете их и комбинируете между собой: разного состава и разных цветов, в таком случае вы полностью компенсируете потребность организма в витаминах и микроэлементах.

— В таком случае вам не нужны биодобавки, — рассказывает специалист поведенческих факторов риска Центра общественного здоровья Минздрава Украины Наталья Усенко.

А для того чтобы пропить курс витаминов, сначала нужно обязательно проконсультироваться с врачом, сдать анализы и узнать, каких витаминов не хватает именно твоему организму.

Опасность чрезмерного потребления витаминов и биодобавок

Есть отличная пословица, хорошо всем знакомая: “Все хорошо, что в меру”. Она работает во всех сферах нашей жизни. Казалось бы, витамины должны приносить только пользу нашему организму, но чрезмерное их употребление наоборот является вредным.

К примеру:

превышение нормы витамина С может привести к болезни почек;

большое количество йода в организме может вызвать болезни щитовидки;

ненормированное употребление кальция не только укрепит ваши кости, но и может привести к мочекаменной болезни.

Следует помнить, что биологические и диетические добавки в Украине не являются лекарственными средствами, за исключением медицинских витаминов, которые врач назначает внутримышечно, то есть инъекцией.

Сомнительное качество биодобавок и витаминов

— Сегодня любой у себя в гараже может производить диетические добавки — закупить заготовки для капсул на китайских сайтах и ​мешать туда мел или еще что-то, печатать очень красивые этикетки, писать, что это вам поможет от всех болезней, — рассказывает диетолог Оксана Палладина.

Минздрав сообщает, что нет точных клинических исследований о пользе БАДов (биологически активных добавок). Также следует соблюдать осторожность и внимательно читать все противопоказания, ведь взаимодействие некоторых добавок с лекарствами может иметь опасные последствия для здоровья.

А избыточное количество кальция и витамина D потенциально увеличивает риск возникновения камней в почках.

Принимать такие витамины “на всякий случай” категорически не рекомендуется. Есть исследования, указывающие на потенциальный вред для здоровья от таких добавок, особенно если не соблюдать правила приема или как следствие длительного потребления, — предупреждает Минздрав.

В настоящее время в Минздраве планируют на законодательном уровне бороться с распространением биодобавок как лекарственных веществ. В частности, готовится законопроект о запрете продажи этих препаратов в аптеках Украины.