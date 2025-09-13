Таблетки из Instagram: почему советы инфлюэнсеров могут навредить

В современном мире, где социальные сети и блогеры активно продвигают здоровый образ жизни, витамины и биологически активные добавки стали невероятно популярными.

Мы видим, как инфлюенсеры призывают нас употреблять различные таблетки, обещая молодость, энергию и крепкое здоровье.

Однако эксперты предупреждают: далеко не все эти препараты одинаково полезны, а слепая вера в рекламу может принести больше вреда, чем пользы. Об этом пишет The Times.

Почему витамины могут навредить

Согласно исследованию агентства Mintel, 70% взрослых в Великобритании уже принимают витамины или другие добавки, особенно люди среднего и старшего возраста, которые стремятся остановить старение.

Но специалист по общественному здоровью Ксанд ван Туллекен советует не искать медицинских советов в Instagram, особенно у тех, кто зарабатывает на продаже продуктов, которые сам и рекламирует.

Вместо этого он призывает к критическому отношению к подобным рекомендациям.

Эксперты помогли разобраться, какие добавки действительно имеют научно доказанную эффективность, а какие являются лишь результатом удачного маркетинга.

Например, польза витамина D, необходимого для здоровья костей, мышц и иммунной системы, является бесспорной, как и витамина B12, который критически важен для нервной системы и содержится только в продуктах животного происхождения.

Также подтверждена польза железа, но только при условии, что анализы показывают его дефицит.

Существуют и добавки, эффективность которых зависит от конкретных условий.

Так, креатин помогает спортсменам восстанавливаться после нагрузок, а магний может улучшить сон у некоторых людей. Хотя витамин С не предотвращает простуду, он может сократить ее продолжительность.

Омега-3 необходимы тем, кто не ест рыбу, а цинк может облегчить симптомы простуды у пожилых людей. Пробиотики поддерживают здоровье микробиома, но их нужно правильно подбирать.

Даже куркума с черным перцем имеет потенциальный противовоспалительный эффект, хотя доказательств пока недостаточно.

В то же время есть добавки с сомнительной эффективностью, а иногда и опасные. Например, коллаген, который рекламируют как средство для молодости кожи, не имеет убедительных клинических доказательств.

Глюкозамин, который принимают для суставов, по данным Европейского агентства по безопасности продуктов, не помогает поддерживать хрящевую ткань.

Особое внимание эксперты обратили на ашваганду. Несмотря на то, что некоторые исследования показывают ее эффективность в снижении тревожности, она может негативно влиять на щитовидную железу и печень.

Немецкий регулятор даже признал ее опасной для детей, беременных женщин и людей с заболеваниями печени.

В целом, врачи советуют помнить, что сбалансированное питание — это лучший источник витаминов. И прежде чем покупать какую-либо добавку, стоит проконсультироваться со специалистом.

Переходные сезоны или периоды стресса — время, когда многие готовят целые арсеналы витаминов, веря, что это укрепит организм. Однако, по словам врача и health-эксперта Ульяны Вернер, такая чрезмерность, а также незнание правил приема, может навредить.

