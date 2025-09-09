Стояли за пенсією: РФ вдарила по черзі з цивільними на Донеччині — багато загиблих

Росія вдарила авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Як повідомив президент Володимир Зеленський, удар припав по місцю скупченню людей.

— Відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії.

Удар по селу Ярова на Донеччині: багато загиблих

За попередньою інформацією від президента, кількість загиблих — понад 20 людей.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін додав, що станом на 12:30 щонайменше 21 людина загинула і стільки ж поранено.

— Росіяни атакували людей під час видачі пенсії. Це не воєнні дії — це чистий тероризм, — написав він.

На місці теракту працюють рятувальники, медики, поліція та місцева влада. Постраждалим надають допомогу, а правоохоронці встановлюють точні наслідки цього злочину.

Зеленський підкреслив, що такі удари Росії точно не мають залишатися без належної реакції світу.

— Росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій, нових сильних ударів. Світ не має мовчати. Світ не має залишатись бездіяльним.

Він додав, що потрібна реакція США, Європи та Великої двадцятки, аби Росія перестала нести смерть.

Нагадаємо, що в Костянтинівці на Донеччині через безпекову ситуацію вже закрили останню лікарню.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!