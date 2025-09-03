У Костянтинівці закрили останню лікарню — немає лікарів, будівля зруйнована

Наші незламні медики, комунальники, правоохоронці та надавачі послуг до останнього допомагають прифронтовим містам триматися, навіть коли з фронту несе поганими новинами.

Та, на жаль, коли стає надто небезпечно, ризикувати життями людей — не можна.

У Костянтинівці, що на Донеччині, закрилася остання лікарня. Останнього пацієнта там виписали 28 серпня.

У Костянтинівці закривається остання лікарня

Про це повідомила директорка Костянтинівської багатопрофільної міської лікарні інтенсивного лікування Олена Руденко у коментарі Суспільному.

Протягом останніх місяців росіяни прицільно обстрілювали лікарню, приміщення вище та нижче медзакладу.

Зокрема, у будівлі повилітали всі віконні рами з першого по четвертий поверхи, через прицільний удар пошкоджена покрівля. У лікарні немає електрики та води.

Через щоденні обстріли, а також нестачу лікарів, ухвалили рішення закрити стаціонарні відділення та поліклініку багатопрофільної міської лікарні інтенсивного лікування.

— У нас в місті зараз такі умови, що неможливо вже надавати допомогу. Це дуже небезпечно і для пацієнтів, і для лікарів.

У нас виїхали усі анестезіологи, немає травматологів, хірурги повиїжджали, тому надавати допомогу ми вже не можемо, — пояснила Олена Руденко.

На початку серпня, за словами Руденко, у лікарні залишалося ще 15 лікарів. Та коли виїхав останній анестезіолог, ургентну допомогу пораненим надавали під місцевим наркозом.

— Ми під місцевою анестезією поверхневі рани зашивали, уламки, які магнітами детектувались, — теж видаляли. Робили, що могли, але це вже навіть хірургією не можна було назвати, — додав завідувач хірургічного відділення Юрій Мишастий.

Це була остання лікарня у Костянтинівці. 12 серпня звідси вивели навіть “швидку допомогу”, не залишилося й ДСНС.

Пацієнтів тепер доправляють до Дружківки. Де лікарня зможе відновити свою роботу, наразі невідомо: у Дніпрі та області приміщення поки не знайшли.

Тут вже евакуювали архів та частину медичного обладнання.

Костянтинівка зараз: фото

У Костянтинівці закрили останню лікарню — немає лікарів, будівля зруйнована / 12 Фотографій

Фото: Сергій Горбунов

Раніше стало відомо, що з міста пішла й Укрпошта: там закрили всі відділення, бо працювати ставало дедалі небезпечніше.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!