У Костянтинівці закрили останню лікарню — немає лікарів, будівля зруйнована

Наші незламні медики, комунальники, правоохоронці та надавачі послуг до останнього допомагають прифронтовим містам триматися, навіть коли з фронту несе поганими новинами.
Та, на жаль, коли стає надто небезпечно, ризикувати життями людей — не можна.
У Костянтинівці, що на Донеччині, закрилася остання лікарня. Останнього пацієнта там виписали 28 серпня.
Про це повідомила директорка Костянтинівської багатопрофільної міської лікарні інтенсивного лікування Олена Руденко у коментарі Суспільному.
Протягом останніх місяців росіяни прицільно обстрілювали лікарню, приміщення вище та нижче медзакладу.
Зокрема, у будівлі повилітали всі віконні рами з першого по четвертий поверхи, через прицільний удар пошкоджена покрівля. У лікарні немає електрики та води.
Через щоденні обстріли, а також нестачу лікарів, ухвалили рішення закрити стаціонарні відділення та поліклініку багатопрофільної міської лікарні інтенсивного лікування.
— У нас в місті зараз такі умови, що неможливо вже надавати допомогу. Це дуже небезпечно і для пацієнтів, і для лікарів.
У нас виїхали усі анестезіологи, немає травматологів, хірурги повиїжджали, тому надавати допомогу ми вже не можемо, — пояснила Олена Руденко.
На початку серпня, за словами Руденко, у лікарні залишалося ще 15 лікарів. Та коли виїхав останній анестезіолог, ургентну допомогу пораненим надавали під місцевим наркозом.
— Ми під місцевою анестезією поверхневі рани зашивали, уламки, які магнітами детектувались, — теж видаляли. Робили, що могли, але це вже навіть хірургією не можна було назвати, — додав завідувач хірургічного відділення Юрій Мишастий.
Це була остання лікарня у Костянтинівці. 12 серпня звідси вивели навіть “швидку допомогу”, не залишилося й ДСНС.
Пацієнтів тепер доправляють до Дружківки. Де лікарня зможе відновити свою роботу, наразі невідомо: у Дніпрі та області приміщення поки не знайшли.
Тут вже евакуювали архів та частину медичного обладнання.
Раніше стало відомо, що з міста пішла й Укрпошта: там закрили всі відділення, бо працювати ставало дедалі небезпечніше.
