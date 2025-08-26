Останні будівлі Костянтинівки: росіяни рознесли ринок, де ще вчора торгували люди

КАБи, FPV-дрони та артилерія. Росіяни не припиняють обстрілювати Костянтинівку зі всього, чим можуть дотягнутися. Утім, попри все, місто тримається. Зокрема і завдяки бійцям батальйону Карпатська Січ, які працюють на Торецькому напрямку.

Вгатили у ринок дронами: росіяни добивають Костянтинівку

Допомогти бійцям можна за цим номером картки: 5375 4112 0727 4866.

— Чим швидше, тим краще! По 120 та 140 км/годину їдемо, — каже водій.

Аби протидіяти ворожим дронам, доводиться “літати” дорогами. У Костянтинівці російські дрони працюють цілодобово. Місто — за лічені кілометри від лінії фронту і є ласою здобиччю для чужинців.

Всі виїжджають! З Часового Яру тиснуть, з Берестка піджимають, звідти, де Покровськ… І трохи беруть в оточення, — каже командир на псевдо Бандера.

Цивільні лишаються навіть тоді, коли є прямий контакт з росіянами і перестрілка. Бійці прямують на місце одного з останніх прильотів. За вікном — будинки з вибитими шибками, спалені автівки цивільних та вулиці, на яких дуже рідко можна побачити людей.

Від ринку у Костянтинівці майже нічого не лишилося. Ще кілька днів тому тут торгували місцеві. Хоча тут ніколи не було військових, росіяни атакували ринок дронами. Зараз на місто летять КАБи — сенсу ховатися немає.

Костянтинівка — одна з причин тиску росіян на Торецькому напрямку. Командир 1-ї роти 49 ОШБ Карпатська Січ Бандера каже, що ситуація тут важка, але контрольована. Росіяни намагаються забігти в тили. Штурмові групи швидко їх зачищають.

Один випадок теж був на позиції, до нас зайшли двоє росіян. Ми їх знешкодили, але їх пильнувала ворожа “пташка”, і нас після цього почали накривати з усього, — каже боєць на псевдо Рибак.

Найскладніше для бійців нині зайти на позиції і вийти з них. Місяць бійці тримають позицію, і ще 5-6 днів йде на дорогу. Пішки хлопці йдуть по 15 км. Для росіян техніка — пріоритетна ціль. Водія Варвара неодноразово виручала автівка із залізним захистом у вигляді клітки.

Днями ми ділилися, як гуманітарна катастрофа насувається на Донеччину.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!