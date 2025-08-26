Відео Україна

Останні будівлі Костянтинівки: росіяни рознесли ринок, де ще вчора торгували люди

Олег Ендрексон, кореспондент програми Вікна-новини 26 Серпня 2025, 17:00

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь