Збирають речі між завалами: як Добропілля за лічені дні перетворилося на привид

Тисячі людей щодня виїжджають зі Сходу. За серпень, коли росіяни пішли в наступ на Добропілля, кількість евакуйованих сягла 35 тисяч. Найбільше заявок волонтери отримують саме з Добропільської громади. Це місто за 30 км на північ від Покровська, що стало новою мішенню російської армії, за останні дні перетворилося на привид.

Добропілля перетворилося на місто-привид

Авіабомбами у місті розбиті висотки, вулиці — спорожніли. Добропілля тепер не впізнати. Колись тилове шахтарське містечко Добропілля під постійними та щільними обстрілами. Комендантська година тут триває 20 годин на добу: з 15:00 до 11:00.

Від початку серпня, коли росіяни пішли у наступ, з Добропілля виїхало понад 15 тисяч людей. З-під завалів багатоповерхівки рятувальники за два дні після удару змогли дістати тіло жінки.

Прилетіла авіабомба позавчора. Я був удома, подряпало все обличчя. Не знаю, їдемо, куди повезуть, — каже місцевий житель Юрій.

В іншому розбитому будинку жінка також збирає речі між завалами. Ночувати доводиться у підвалі. Інна каже, удар у її будинок був такої сили, що вона прощалася із сусідами у підвалі. Уламок авіабомби стирчить з іншого боку багатоповерхівки.

У мене там мати поранена — прильот був четвертого числа! Її поранило уламком, перебило стегно. Швидкою змогли вивезти. Я не хотіла їхати, але зараз примушують, у підвалі втомилася сидіти, — ділиться жителька Добропілля Оксана.

До минулого тижня Оксана ще працювала у міській лікарні. Ділиться, що постійно привозили багато поранених місцевих. Та минулого тижня добропільська лікарня евакуювалася з міста. Останній тиждень Оксана просиділа у підвалі.

Волонтери Проліска евакуйовують по 200 людей на день. Працюють 12 екіпажів волонтерів. Під час останньої евакуації маломобільної людини поруч розірвався російський дрон. На щастя, ніхто не постраждав.

Шахтар Костянтин вирішує евакуюватися, щойно побачив волонтерів. Навпроти нього — вщент вигорілий будинок. Сусідні багатоповерхівки без вікон. На шафці висить прапорець клубу Шахтар. Востаннє на роботу у шахту чоловік виходив 1 серпня.

Ні з ким працювати. Всі повиїжджали!

Не можна забувати про Донеччину, яка 11 років щодня потерпає від росіян. На підконтрольних Україні територіях області триває масова евакуація та гуманітарна криза.

