Гуманітарна криза на Донеччині: масова евакуація через обстріли РФ

На Донеччині загострилася ситуація через інтенсивні російські обстріли. За останню добу в регіоні загинула одна людина, ще десятеро отримали поранення.

Російські війська нещадно обстрілюють міста і села, що спричинило масову евакуацію мирного населення та створює гуманітарну кризу.

Запеклі бої та гуманітарна криза

За даними з фронту, під щільним вогнем цієї ночі опинилися Добропілля, Костянтинівка, Дружківка, Лиман, Покровськ та Мирноград. Особливо постраждала Костянтинівка, по якій за вчорашній день армія РФ випустила понад півтора десятка авіабомб.

Один з ударів припав безпосередньо на багатоповерховий будинок, і, за даними міської адміністрації, під завалами залишаються троє людей.

Через постійні атаки люди масово залишають свої домівки, особливо з Добропілля та прилеглих населених пунктів. За минулу добу з регіону евакуювали 1760 осіб.

Така кількість евакуйованих спричинила надзвичайну ситуацію у транзитному центрі на Дніпропетровщині, де біженці були змушені ночувати просто неба.

Волонтери забили на сполох, і уряд пообіцяв створити додаткові транзитні центри.

Поліцейські з Костянтинівки, які евакуюють людей, зокрема літніх та тварин, розповідають про ризики.

Їхня автівка, обшита спеціальним захистом, відомим як мангал, нещодавно потрапила під атаку російських дронів. Попри небезпеку, багато мешканців Костянтинівки відмовляються виїжджати.

Зупинений прорив та зміна тактики ворога

Як повідомляють українські військові, російський прорив у районі Добропілля було зупинено.

Силам оборони вдалося зачистити населені пункти Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.

Бійці 82-ї буковинської бригади ДШВ, яка брала участь у звільненні територій, розповідають, що ворог змінив тактику.

Після того, як ЗСУ навчилися ефективно знищувати важку техніку, окупанти почали просочуватися малими піхотними групами, щоб згодом накопичити сили для штурму.

Доволі часто вони йдуть в штурм, і нам доводиться їх зупиняти, — каже один із десантників.

Наразі тривають запеклі бої за підходи до Покровська та Мирнограда. Окупанти не полишають спроб оточити Покровськ з двох боків та перерізати трасу Краматорськ — Добропілля.

Попри всі труднощі, українські воїни продовжують тримати оборону, захищаючи міста та села.

Раніше ми вже повідомляли, що на Донеччині триває примусова евакуація: родини з дітьми залишають небезпечні зони через посилення бойових дій.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!