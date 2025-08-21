Гуманитарный кризис в Донецкой области: массовая эвакуация из-за обстрелов РФ

Ситуация в Донецкой области обострилась из-за интенсивных российских обстрелов. За последние сутки в регионе погиб один человек, еще десять получили ранения.

Российские войска беспощадно обстреливают города и села, люди массово эвакуируются мирного населения и создало гуманитарный кризис.

Ожесточенные бои и гуманитарный кризис

По данным с фронта, под плотным огнем этой ночью оказались Доброполье, Константиновка, Дружковка, Лиман, Покровск и Мирноград.

Особенно пострадала Константиновка, по которой за вчерашний день армия РФ выпустила более полутора десятков авиабомб.

Один из ударов пришелся непосредственно на многоэтажный дом, и, по данным городской администрации, под завалами остаются трое человек.

Из-за постоянных атак люди массово покидают свои дома, особенно из Доброполья и близлежащих населенных пунктов.

За минувшие сутки из региона эвакуировали 1760 человек. Такое количество эвакуированных создало чрезвычайную ситуацию в транзитном центре на Днепропетровщине, где беженцы были вынуждены ночевать под открытым небом.

Волонтеры забили тревогу, и правительство пообещало создать дополнительные транзитные центры.

Полицейские из Константиновки, которые эвакуируют людей, в том числе пожилых и животных, рассказывают о рисках. Их автомобиль, обшитый специальной защитой, известной как мангал, недавно попал под атаку российских дронов.

Несмотря на опасность, многие жители Константиновки отказываются уезжать.

Остановленный прорыв и изменение тактики врага

Как сообщают украинские военные, российский прорыв в районе Доброполья был остановлен. Силам обороны удалось зачистить населенные пункты Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец.

Бойцы 82-й буковинской бригады ДШВ, которая участвовала в освобождении территорий, рассказывают, что враг изменил тактику.

После того как ВСУ научились эффективно уничтожать тяжелую технику, оккупанты начали просачиваться малыми пехотными группами, чтобы впоследствии накопить силы для штурма.

Довольно часто они идут в штурм, и нам приходится их останавливать, — говорит один из десантников.

В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за подступы к Покровску и Мирнограду.

Оккупанты не оставляют попыток окружить Покровск с двух сторон и перерезать трассу Краматорск — Доброполье.

Несмотря на все трудности, украинские воины продолжают держать оборону, защищая города и села.

Ранее мы уже сообщали, что в Донецкой области продолжается принудительная эвакуация: семьи с детьми покидают опасные зоны из-за усиления боевых действий.