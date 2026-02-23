Охотница и антистресс: как фронтовая кошка Муся “несет службу” на передовой рядом с бойцами

В блиндажах и окопах подразделения Дикое поле 128-й отдельной горно-штурмовой бригады уже более трех лет живет необычная сослужащая кошка Муся. Она попала к военным еще малым котенкам в районе Владимировки близ Угледара и с тех пор стала для бойцов не только живым антистрессом, но и надежным индикатором безопасности.
За время пребывания на фронте Муся научилась различать звуки войны лучше любых технических приборов: когда пушистая начинает нервничать или заранее скрывается вглубь укрытия, военные знают — скоро следует ожидать вражеского обстрела.
Три года в окопах: история верности фронтовой кошки Муси, ставшей талисманом подразделения
Кроме роли фронтового прогнозиста Муся добросовестно выполняет свои обязанности. В полевых условиях грызуны постоянной проблемой, поскольку они портят провизию и переносят болезни, однако кошка держит территорию под контролем.
Она не просто охотится на полевых мышей, но и демонстрирует результаты своего труда бойцам, принося добычу прямо в блиндаж. Несмотря на строгую военную дисциплину, на Мусю уставные ограничения не распространяются — она пользуется привилегиями главной любимицы, например, может спокойно занять умывальник в жаркий день, и никто из подразделения не отважится ее побеспокоить.
Самым тяжелым испытанием для фронтовой кошки есть не взрывы или грохот тяжелой техники, к которым она привыкла с детства, а разлука с хозяином. Когда боец Константин уезжает на специфические задачи, Муся может на несколько дней исчезать, отказываясь от еды и разыскивая своего человека по всему расположению.
Такая преданность стала причиной важного решения: Константин уже договорился с семьей, что после окончания службы Муся обязательно поедет с ним домой. Военный убежден, что кошка, прошедшая с подразделением самые горячие точки, заслуживает спокойной жизни в теплом доме.
В настоящее время подразделение готовится к еще одному важному событию — примерно через месяц у Муси ожидается пополнение. Военные шутят, что скоро в блиндажах станет больше пушистых талисманов, а для будущих котят уже начинают подыскивать заботливые семьи.
Раньше мы писали об истории супругов, которые вместе защищают Украину — читай в материале, как из ночного Киева они дошли до передовой.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!