От ночного Киева до передовой: история супругов, которые вместе защищают Украину

История Александра и Виктории, воинов 210-го отдельного штурмового полка — это пример того, как общие ценности и война превращают романтический восторг в непреклонную жизненную опору.

Пара вместе уже восемь лет, однако последние четыре года их отношения проходят строжайшее испытание — через военную службу и постоянную опасность.

Их общая дорога началась еще в мирном Киеве со случайной ночной встречи на улице Саксаганского, где Александр решился подойти к девушке, увлеченно фотографировавшей архитектуру города.

Тогда двухчасовая прогулка и разговоры о планах на будущее заложили фундамент чувства, которое 24 февраля 2022 привело обоих к порогу территориальной обороны.

От ночного Киева до передовой: как война укрепила союз из 210 полка

Путь в армию для Виктории был непростым: из-за огромных очередей и стереотипов ей сначала отказывали в оформлении. Однако женщина проявила недюжинную настойчивость, использовав в качестве аргумента законодательную норму о военнообязанных бухгалтерах, и в конце концов добилась своего.

Александр сразу стал полезным в направлении автотехники, впоследствии возглавив профильную службу полка. Виктория же начала свой путь в армии с должности бухгалтера, но через полгода перевелась в боевые медикини:

Два с половиной года я была боевым медиком, а сейчас офицер группы логистики. Занимаюсь обеспечением ребят.

Специфика службы в одном подразделении не гарантирует частые встречи. Супруги признаются, что видеть любимого человека в самых горячих точках фронта – это одновременно и большая радость, и огромный стресс, ведь окружающие условия не позволяют полноценно насладиться присутствием друг друга.

Это ужасно. Это реально ужасно… Когда мы виделись, мы виделись там, где горячо. Это сложно.

В течение длительных периодов разлуки их держат только телефонные разговоры, где Виктория выступает главной поддержкой и вдохновением для мужчины. Несмотря на войну, они не отказались от своей старой страсти — путешествий.

Во время первого же отпуска в 2023 году пара поднялась на Говерлу, а через пять дней успела объехать семнадцать областей Украины, доказывая, что жажда жизни и новых впечатлений сильнее усталости от боевых будней.

Сегодня Александр и Виктория мечтают о общей победе, которая позволит всем близким наконец-то встретиться живыми. Их самая общая цель после окончания войны — приобрести дом на колесах и отправиться в большое путешествие, начав с родной Украины, которую они открыли для себя заново через призму борьбы за ее независимость.

Служба в рядах сил обороны не только укрепила их союз, но и открыла новые грани личности каждого, превратив обычную киевскую пару в профессиональных воинов, объединенных общей мечтой о мирном будущем.

